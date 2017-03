Bundestag reformiert den Mutterschutz

Aufklärungs-Einsatz der Bundeswehr in Kritik

Berlin. Die Bundeswehr liefert in Syrien und im Irak Aufklärungsbilder für den Luftkrieg anderer Länder. Der deutsche Beitrag im Kampf gegen den IS steht in der Kritik. Denn bei einem Luftschlag auf ein Schulgebäude sind wohl viele Unschuldige gestorben. mehr