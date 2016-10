Bundestagsausschüsse beschäftigen sich mit Fall „Al-Bakr”

Zwei Ausschüsse des Bundestages dringen heute auf Klarheit im Fall Dschaber al-Bakr. Auf der Tagesordnung des Rechtsausschusses stehen Berichte des Justizministeriums und der Bundesanwaltschaft.

Dabei soll es auch um den Informationsaustausch der Bundesanwaltschaft und den sächsischen Justizbehörden gehen. Im Innenausschuss soll es unter anderem um die mutmaßlichen Anschlagsplanungen Al-Bakrs gehen. Dazu wird ein Bericht der Bundesregierung erwartet. Möglicherweise kommt auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, in den Ausschuss.

Al-Bakr hatte sich vergangenen Mittwoch in seiner Zelle in Leipzig erhängt. Sein Zustand war zuvor von der Strafvollzugsanstalt als nicht akut suizidgefährdet eingestuft worden. Schon bei seiner Festnahme gab es Pannen. Nach einem missglückten Zugriff der Polizei in Chemnitz floh der 22-Jährige trotz Großfahndung bis nach Leipzig. Dort wurde er von Landsleuten überwältigt und der Polizei übergeben.

(dpa)