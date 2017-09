Partei spricht von „gesundem Misstrauen“: Bundestagswahl: AfD will in Wahllokale gehen und mitzählen

Am Sonntag wird bis 18 Uhr gewählt, dann wird gezählt. Die AfD will verstärkt in die Wahllokale gehen, um zu kontrollieren, dass alles korrekt abläuft.

Der russische Diktator Stalin soll einmal zynisch gesagt haben, entscheidend sei nicht der, der wählt, sondern der, der zählt. Die AfD macht jetzt Anleihen bei Stalins Vorgänger Lenin: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.

Getreu diesem Motto fordert die AfD jetzt ihre Mitglieder auf, am Sonntag gleich zweimal ihr Wahllokal aufzusuchen. Und zwar einmal zur Stimmabgabe und ein weiteres Mal bei der Auszählung der Stimmen.

Zwar ist die Anwesenheit bei der Auszählung ein Jedermannsrecht, aber die AfD will durch ihre Kontrollen dafür sensibilisieren, dass es „Unregelmäßigkeiten“ geben könnte.

In Frankfurt verzichten die Rechtspopulisten am Sonntag sogar auf eine Wahlparty, weil, wie es heißt, „alle Aktiven in den Wahllokalen zugange sein werden – entweder als Mitglieder der Wahlvorstände oder als Wahlbeobachter“.

Umfrage: 75 Prozent haben sich festgelegt Die Hoffnung der SPD und ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz, bis zur Bundestagswahl an diesem Sonntag noch viele Unentschlossene von sich überzeugen zu können, hat sich als Trugschluss erwiesen. clearing

Landeswahlleiter Wilhelm Kanther hat grundsätzlich nichts gegen die AfD-Aktivitäten: „Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl ist für demokratische Wahlen ein sehr wichtiger Grundsatz, da er gewährleistet, dass die Wahlvorbereitung, die Wahl selbst und die Ergebnisermittlung weitgehend unter Beobachtung und Kontrolle durch den Souverän erfolgt. Insofern begrüße ich es grundsätzlich, wenn Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an Wahlen beteiligen.“

Kanther hält aber fest, die AfD-Aktivitäten dürften „nicht dazu führen, dass die Wahlorgane in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben beeinträchtigt werden oder das Wahlgeschäft gestört wird“.

Christine Anderson, Sprecherin der AfD des Kreises Limburg-Weilburg, legt nahe, dass die Partei mit ihren Aktivitäten durchaus eine politische Botschaft verbindet. Solche Maßnahmen seien auch erforderlich, da es bei den zurückliegenden Wahlen in Bremen und Nordrhein-Westfalen „Ungereimtheiten“ gegeben habe.

Vorfälle bei Wahlen

Auch aus der AfD Hochtaunuskreis ist von „gesundem Misstrauen“ als Grund für die Wahlbeobachtung die Rede. Ob „Ungereimtheiten“ wirklich immer „zu Lasten der AfD“ gehen, ist die Frage. Aber Tatsache ist, dass es auch rund um demokratische Wahlen immer wieder mal zu Versehen und Anfechtungen kommt: Bei der Hamburger SPD und Berliner CDU gab es zuletzt Klagen zu Briefwahlen bei parteiinternen Kandidaturen um lokale Spitzenämter.

Auch in dieser Region gab es Vorfälle: Laut HR ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Verdächtige wegen Briefwahlmanipulationen in zahlreichen Fällen bei der Kommunalwahl 2016 in Kelsterbach (Groß-Gerau). Hier waren offenbar widerrechtlich Stimm-Unterlagen für Personen eingesandt worden, die im Wahllokal damit konfrontiert wurden, dass unter ihrem Namen schon gewählt worden war.

In Rüsselsheim sollen aktuell 2000 Wahlbenachrichtigungen für Sonntag auf dem Postweg verschwunden sein.

In Österreich war im vergangenen Jahr sogar die Präsidentenwahl wiederholt worden, weil der Wahlverlierer FPÖ erfolgreich Protest eingelegt hatte. Es hatte Formfehler bei der Auszählung der Briefwahlstimmen gegeben. Die Wahl wurde wiederholt: Der Rechtspopulist Hofer verlor erneut.

Dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Wahlbeobachter für die Bundestagswahl entsandt hat, hat jedoch nichts mit „Misstrauen“ zu tun und ist auch nicht, wie die AfD behauptet, auf ihre Initiative geschehen. Tatsächlich folgt die OSZE damit einer Einladung der Bundesregierung.

Sorge vor Hacker-Angriffen

52 Prozent der Bundesbürger haben laut einer repräsentativen Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag der Firma FireEye ganz andere Sorgen wegen möglicher Manipulationen. Sie sind besorgt, dass Hacker versuchen könnten, das Ergebnis der Bundestagswahlen am 24. September zu beeinflussen. Ganz grundlos ist die Sorge nicht, denn so gibt es zum Beispiel beim Softwaresystem PC-Wahl, das von vielen Kommunen zur Übermittlung der Wählerstimmen verwendet wird (so zum Beispiel in Rüsselsheim) erhebliche Sicherheitszweifel. Die Schwachstellen des Systems waren von einem Informatiker aus Hessen und dem „Chaos Computer Club“ (CCC) entdeckt worden. roh,ran,ds,tre,göck,hin