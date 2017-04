Bundeswehr braucht 120 000 neue Sturmgewehre

Arkansas: Todeskandidat per Giftspritze hingerichtet

Little Rock. Weil das Haltbarkeitsdatum eines Giftmittels naht, will Arkansas innerhalb kurzer Zeit acht Häftlinge hinrichten. Noch blockieren die Gerichte in den meisten Fällen. Doch im Falle Ledell Lees waren die Rechtsmittel in letzter Minute erschöpft. mehr