Bundesweite Durchsuchungen gegen rechte Szene

Die Bundesanwaltschaft geht seit den frühen Morgenstunden gegen eine militante rechtsradikale Gruppe in Deutschland vor.

In mehreren Bundesländern laufen Durchsuchungen, unter anderem in Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Berlin und Baden-Württemberg, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. In Berlin durchsuchten Polizisten am Morgen in Berlin-Moabit ein Haus. Es habe sich um Amtshilfe für die Bundesanwaltschaft gehandelt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Bundesanwaltschaft wollte im Laufe des Tages Details bekanntgeben. Zuvor hatte die Berliner Tageszeitung „B.Z.” darüber berichtet.

(dpa)