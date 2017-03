Kampf gegen den Schulz-Effekt: CDU auf Wahlkampf-Rettungsmission: Die kleine Schwester der Panik

Seit der Hundert-Prozent-Show der SPD ist es in der Union mit der Ruhe vorbei. Für den Moment versucht es die Kanzlerinnen-Crew mit Schulz-Bashing. Aber Angela Merkel weiß, das wird nicht reichen. Und engagiert einen, der zumindest in der Theorie die Kunst beherrscht, Wahlkämpfe zu retten.

Offiziell sind sie noch immer absolut cool. Offiziell haben sie noch jede Menge Zeit, im Kanzleramt, wo ja offiziell gar kein Wahlkampf gemacht wird, und in den Parteizentralen in Berlin und in München.

Wer die Unionisten zwei Tage nach dem Schulz-Hundertprozenter fragt, was das denn nun bedeute, fürs Unionsbefinden allgemein und speziell fürs Timing, hört, dass von Nervosität aber überhaupt gar nichts zu spüren sei und von Zeitdruck schon zweimal nicht. Allerdings hört man das so oft und so ausdauernd, dass der Zweifel an dieser Maximalgelassenheit sozusagen gratis mitgeliefert wird.

Und gelassen von außen betrachtet, wäre es ja auch ein wenig verrückt, wenn die Unionisten sich wirklich keine Gedanken machten, wie sie den Wirbel um Martin Schulz und die SPD ein bisschen einbremsen könnten. Tun sie natürlich auch. Nur hat bis jetzt nichts, was ihnen eingefallen ist, gewirkt.

Schulz macht lieber Party

Die neueste Idee hat ihnen Schulz noch am Sonntag frei Haus geliefert. Statt den nächsten Koalitionsausschuss, kündigte er im TV-Interview an, werde er das „Sommerfest der Fraktion“ besuchen – das in Wahrheit zwar „Frühjahrsempfang“ heißt, aber definitiv eine Fete ist. Eine kleine. Aber Fete. Prompt ätzt seit Montag jeder Unionist von halbwegs Rang und Namen herum. Die Parole heißt: „Party statt Politik geht gar nicht“ – und je nach Funktion wird sie seriös oder schrill variiert. „Grenzt an Arbeitsverweigerung“, sagt Fraktionsvorsitzender Volker Kauder (CDU), „ihm ist die SPD-Party wichtiger“, Generalsekretär Andreas Scheuer (CSU).

Nichts sagt die Kanzlerin und Parteivorsitzende, aber damit rechnet auch keiner. Sehr wohl sagt etwas der CSU-Chef, nämlich dass die SPD „sehr motiviert und in Schwung ist“, wohingegen die Union an ihrer Form noch arbeiten müsse. Auch meldet sich Seehofers Dauer-Konkurrent Markus Söder und warnt vor einem Wahlkampf „im Stil einer Bilanzpressekonferenz“. Und für alle, die das noch nicht als Kritik an Merkel erkennen, schiebt er hinterher: „Es braucht auch Emotionen.“

Nervöse Töne aus Bayern

Freilich meint Söder nicht die Mischung aus Beklemmung, Anspannung und Unsicherheit, die all der zur Schau getragene Gleichmut nicht zu verdecken vermag. Wenn selbst der politische Ausgleich auf zwei Beinen, CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt, zu Seehofers Äußerung öffentlich sagt, „in München ist zwischen Staatsregierung und Landtagsfraktion einiges noch nicht ganz zu Ende diskutiert“, und dann vom „großen Einvernehmen in der Bundespolitik“ spricht und von der einmütigen Unterstützung der Kanzlerin, wenn also selbst hier die politische Seelenruhe kränkelt – um wieviel mehr bei den chronisch Nervösen. Und erst bei den qua Amt Aggressiven wie den Generalsekretären.

Selbst dort, wo das Zentrum der Ruhe vermutet wird, bei der Kanzlerin, ergeben sich Anzeichen von Anspannung. Angela Merkel holt in die CDU-Zentrale einen Mann zurück, den sie schon einmal mit einer Wahlkampf-Rettungsmission beauftragte. Joachim Koschnicke sollte 2010 die Kampagne von Jürgen Rüttgers retten. Damals kam Koschnicke zu spät. Jetzt soll der Mann, der inzwischen Chef-Lobbyist bei Opel war, ab 1. April für Merkel die richtige Anti-Schulz-Strategie ertüfteln. „Leidenschaft“, fordert gestern aus München Markus Söder. „Wir wollen ehrliche Emotionen“, sagt in Berlin Gerda Hasselfeldt. Wie heißt noch mal die kleine Schwester der Panik?