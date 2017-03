China warnt vor „Frontalzusammenstoß” mit Nordkorea

Tote bei Angriff auf Militärkrankenhaus in Kabul

Kabul. Es ist der vierte große Anschlag in Kabul seit Jahresbeginn - diesmal trifft er ein Krankenhaus, in dem auch die Familien von Soldaten und Polizisten behandelt werden. Die Täter haben sich mitten in der Klinik verschanzt. Sie schießen und werfen Handgranaten. mehr