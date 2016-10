DGB kritisiert Gesetzentwurf zu Leiharbeit und Werkverträgen

Thailands Thronfolger will Krönung frühestens in einem Jahr

Bangkok. Der thailändische Kronprinz Maha Vajiralongkorn will die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Bhumibol frühestens in einem Jahr antreten. Das verkündete Regierungschef Prayut Chan-o-cha am Samstagabend überraschend in einer Fernsehansprache. mehr