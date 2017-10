Gesetzesvorhaben: Darum sind die hessische Pflegeplätze in Gefahr

In Hessen könnten bald Pflegeplätze knapp werden: Schuld ist der Entwurf einer Landesverordnung über Pflegeleistungen. Tritt die Vorlage unverändert in Kraft, würden rein rechnerisch nur noch 85 Prozent der Pflegeplätze zur Verfügung stehen. Ein Problem, wie sich am Beispiel Frankfurts zeigt.

Sozialpolitiker sind alarmiert: Grund ist eine geplante Verordnung des Landes Hessen zur Pflege. Das hat Folgen. Der Entwurf sieht eine Erhöhung der Raumgrößen von 12 auf 14 Quadratmeter vor. In der Mainmetropole gibt es 55 Alten- und Pflegeheime mit insgesamt 5246 Plätzen. Müssen die Zimmer größer sein, sinkt die Zahl der Plätze. Der SPD-Stadtverordnete Roland Frischkorn hat das Thema jüngst in der Fragestunde des Stadtparlaments angesprochen.

„Rein rechnerisch würden allein durch diese Veränderung nur noch 85 Prozent der bisherigen Heimplätze zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Stellungnahme des Hessischen Städtetages, die Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung zitierte. Birkenfeld geht davon aus, „dass wahrscheinlich in allen Frankfurter Pflegeheimen Umbauten erforderlich wären“. Das ist das Resultat der Forderungen im „Entwurf einer Landesverordnung zur Ausführung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen“, wie es sperrig heißt.

Pflege Kommentar: Wohltat auf anderer Leute Kosten Muss der Staat wirklich alles regeln und die Bürger aus ihrer Eigenverantwortung entlassen? Müssen ständig Mindeststandards erhöht werden, welche die Kosten nach oben treiben? Ein Kommentar von Thomas Remlein.

Der hat es in vielfältiger Hinsicht in sich. In Zukunft soll nämlich jedes Zimmer mit einer eigenen Nasszelle ausgestattet werden. Bisher teilen sich meist zwei Bewohner ein gemeinsames Bad und WC. Die Ansprüche liegen auf dem Tisch, der Städtetag hat Einwände: „Ältere Einrichtungen, die sehr umfangreich umgebaut werden müssten, würden womöglich nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können“, schreibt die Interessenvertretung der Kommunen in ihrer Stellungnahme an das hessische Sozialministerium. Dort verweist Sprecherin Esther Walter auf das laufende Anhörungsverfahren. Wie immer in einem solchen Prozess sei „nichts in Stein gemeißelt und selbstverständlich sind Änderungen an der Verordnung noch möglich und denkbar“.

Die sind nach Ansicht von Frédéric Lauscher, Geschäftsführer des Frankfurter Verbandes für Alten- und Behindertenhilfe, auch dringend nötig. Es gebe gerade bei den baulichen Fragen gravierende Aspekte. Die räumlichen Anforderungen müssen bis 31. Dezember 2024 umgesetzt werden. Eine Fristverlängerung kann ab 1. Januar 2024 beantragt werden. Wie lange Einrichtungen auf Bestandsschutz hoffen können, ist unklar. Lauscher sieht beim Stand der Dinge schwarz: „Damit müsste das erst 2015 fertiggestellte Heinrich-Schleich-Haus in Fechenheim und das 2004 errichtete Victor-Gollancz-Haus abgerissen und neu gebaut werden“, sagte Lauscher und fügte hinzu: „Beide Einrichtungen wurden mit Mitteln des Landes Hessen gefördert.“

Kosten steigen

Die finanziellen Konsequenzen für die Umrüstung für die Häuser des Verbandes bezifferte Lauscher auf 120 Millionen Euro in sechs Jahren – „das ist utopisch“. Dabei ist der Frankfurter Verband das größte Sozialunternehmen in der Mainmetropole. Er betreibt acht Altenpflegeheime und vier Tagespflegeheime sowie weitere Einrichtungen. Die Zahl der Mitarbeiter liegt bei rund 1500, der Jahresumsatz bei rund 60 Millionen Euro.

Doch nicht nur für die Heimbetreiber ist das ein Problem, sondern auch für die Pflege- und Sozialkassen sowie für die Bewohner selbst. Denn mit der Raumgröße verteuern sich die Kosten für die Pflegeplätze. „Pro Bewohner sind das rund 150 Euro mehr“, schätzt Lauscher. Das Geld für den Pflegeplatz stammt meistens zum Teil aus der Pflegekasse, zum Teil aus der Rente. Beides zusammen reicht aber häufig nicht aus, dann muss die Gemeinde den Rest übernehmen.

Gemeinde muss zahlen

Der Frankfurter Caritasverband unterhält drei Pflegeheime. Die Kosten pro Platz liegen bei rund 2600 Euro. Das kann selbst mit Unterstützung aus der Pflegekasse nicht jeder aus eigener Tasche zahlen. Deshalb liegt der Anteil der Selbstzahler bei der Caritas nach Angaben ihres Sprechers Timm Kauhausen nur bei etwa 38 Prozent. Bei den anderen Trägern dürfte es ähnlich sein. Für den großen Rest derer, die sich den Pflegeplatz nicht leisten können, müssen die Sozialkassen einspringen. Auch deshalb wehren sich die Kommunen gegen die Novellierung der Verordnung.

Allein die Stadt Frankfurt hatte im vergangenen Jahr rund 1500 Fälle, wo das eigene Einkommen und die Leistungen aus der Pflegeversicherung nicht ausreichten, um den Pflegeplatz zu finanzieren. Die Gesamtkosten dafür lagen nach Auskunft von Birkenfelds Sprecherin Manuela Skotnik allein 2016 bei 31,8 Millionen Euro.

Die Bewohner eines Altenheims sind nicht allein auf ihr Zimmer angewiesen. Es gibt Gruppenräume, den Speisesaal und oft auch ein kleines Café. Doch auch die Mindeststandards der Flächen für die Gemeinschaftsräume sollen größer werden: Pro Person sollen es statt einem Quadratmeter nun 2,5 Quadratmeter sein.

Der Sozialverband VdK, der die Interessen behinderter, chronisch kranker, älterer sowie sozial benachteiligter Menschen vertritt, hält anderes in der Pflege für wichtiger, nämlich: „Der Personalschlüssel muss höher werden“, fordert Claudia Koeppen-Rockstein, Sprecherin des VdK Hessen-Thüringen. Denn bislang werde der Personalschlüssel nicht am Pflegebedarf gemessen. „Dass die Räume nun größer werden, begrüßen wir auch“, betont die VdK-Frau. Schließlich sei das Zimmer für Menschen im Pflegeheim der Lebensmittelpunkt. Ist das Zimmer größer, könnten die Menschen mehr ihrer Möbelstücke mit ins Heim nehmen. Größere Gruppenräume seien vor allem für Demenzkranke wichtig.

Der Frankfurter Magistrat will nun im Gesetzgebungsverfahren dafür sorgen, „dass Bestandschutz und Modernisierung zu überschaubaren Kosten realisiert werden können“, erklärte die Frankfurter Sozialdezernentin.

