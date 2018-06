Das Baukindergeld kommt - aber nur zweieinhalb Jahre lang

Rettungsschiff „Lifeline” darf nach Malta - und dann das Aus

Valletta/Berlin. Ein Willkommenssignal soll es nicht sein. Das Rettungsschiff „Lifeline” darf mit Flüchtlingen an Bord in einem Hafen in Malta anlegen. Der Mannschaft drohen aber Konsequenzen. Für die Bundesregierung kommt der Fall zu einer Unzeit. mehr