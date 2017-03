60. Jahrestag der Römischen Verträge: Das bewirkt die EU in Hessen

Wer durch Länder wie Spanien oder Portugal reist, der kommt an vielen Brücken, Straßen oder Touristenattraktionen vorbei, die mit EU-Zuschüssen gebaut oder restauriert wurden. Schilder weisen darauf hin. Doch auch nach Hessen fließen alljährlich Millionenbeträge, um die hiesige Wirtschaft-, Forschungs- und Kulturlandschaft zu unterstützen. So investiert die EU über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode von 2014 bis 2020 bis zu 241 Millionen Euro in Wachstum und Forschung. Weitere 172 Millionen Euro stehen dem Bundesland im gleichen Zeitraum aus dem Topf des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung.

Mit dem Geld aus Brüssel werden große und kleine Projekte unterstützt. An der Universität Göttingen und die Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel läuft beispielsweise seit 2015 ein Forschungsprojekt, bei dem Wissenschaftler nach den Ursachen der Parkinson-Erkrankung fahnden. Bis 2019 wird die EU das Forschungsvorhaben mit knapp sechs Millionen Euro bezuschussen. Der Eigenanteil der Universitätsmedizin Göttingen und der Paracelsus-Elena-Klinik beläuft sich auf gut 744 000 Euro.

Ein weiteres Forschungsvorhaben des Anwenderzentrums Medizintechnik in Gießen wird mit EFRE-Mitteln in Höhe von vier Millionen Euro gefördert.

Hilfe für Arbeitslose

Auch Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet profitieren auf von europäischen Förderprogrammen. Hinter dem Kürzel AiQuA verbirgt sich ein Projekt zur arbeitsintegrierten Qualifizierung in der Altenpflege. Hier werden Menschen mit schwieriger Berufsperspektive innerhalb von drei Jahren zu Altenpflegern ausgebildet. Zudem erhalten die Teilnehmer Sprachförderung und individuelle Zusatzbetreuung. Die EU trägt mit knapp einer Million Euro die Hälfte der Projektosten.

Die Mode-Kreativ-Werkstatt des Diakonischen Werks Frankfurt ist ein weiteres Beispiel für ein mit EU-Mitteln bezuschusstes Vorhaben, das Menschen in Arbeit bringt. Hier lernen derzeit 25 vormals arbeitslose Frauen, hochwertige Second-Hand-Kleidung herzustellen. Im Gegenzug erhalten Frauen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, sich kostenfrei mit Kleidung auszustatten. Das 270 000 Euro teure Projekt wurde einmalig mit ESF-Mitteln in Höhe von 85 000 Euro bezuschusst.

Doch so freizügig wie sich Brüssel zeigt, wenn es ums liebe Geld geht, so starrsinnig kann sie mitunter agieren, wenn bürokratische Hürden zu meistern sind. Diese leidige Erfahrung hat der Frankfurter Landwirt Rainer Schecker gemacht, als er sich anschickte, das EU-Gütesiegel „geografisch geschützte Angabe“ für die Frankfurter Grüne Soße zu beantragen.

Ähnlich wie Parmesankäse oder Serranoschinken wollte Schecker, dass auch die sieben Kräuter nur dann als Frankfurt Grüne Soße bezeichnet werden dürfen, wenn sie auch direkt aus der Region stammen. Zwölf Jahre lang haben sich Schecker und seine Mitstreiter mit der Brüsseler Bürokratie abgeplagt, bis sie vor fast genau einem Jahr ihr Ziel erreichten.

Gütesiegel verliehen

„Die Mühe hat sich gelohnt, da wir durch die vielen Berichte den Bekanntheitsgrad des Produktes steigern konnten“, sagt Schecker. Doch von der Stadt Frankfurt und der Landesregierung habe er kaum Unterstützung erhalten. So hätten die an der Einführung des EU-Siegels interessierten Landwirte nicht nur viel Zeit für ihren Kampf gegen die Mühlen der Bürokratie aufwenden müssen. Auch hätten sie die anfallenden Anwaltskosten selbst tragen müssen.

Nachdem die EU das Gütesiegel im Vorjahr erst kurz vor Ostern vergab, sei die Zeit zu knapp gewesen, um damit bereits 2016 in den Verkauf zu gehen. „Viele von uns hatten noch Tausende alte Verpackungen, die wir nicht einfach wegwerfen wollten“, sagt Rainer Schecker. Doch in diesem Jahr wird der Oberräder Kräutergärtner seine vier bis sechs Tonnen Grüner Soße erstmals in neuer Verpackung mit dem ersehnten Siegel „geografisch geschützte Angabe“ verkaufen.

Der knappe Zeitplan ist für Schecker auch ein Grund dafür, dass EU-Siegel für die traditionelle „Frankfurter Grüne Soße“ bei den regionalen Herstellern bislang auf wenig Interesse stieß. Erst ein Betrieb habe ernsthaftes Interesse bekundet, die Spezialität mit geschützter geografischer Angabe herzustellen, teilt das hessenweit zuständige Regierungspräsidium Gießen mit.

Für Schecker hat sich der jahrelange Einsatz für die Zertifizierung der Frankfurter Spezialität dennoch gelohnt. Auch mit der EU-Bürokratie hat er sich inzwischen versöhnt. „Die Mühlen mahlen dort zwar langsam, aber die EU ist eine gute Institution“, befindet der Landwirt. Agrarsubventionen, wie sie etwa bei Milchbauern an der Tagesordnung sind, zahlen sich für den Gärtner aus Frankfurt allerdings nicht aus. „Das lohnt sich nicht wegen des ganzen Papierkrams und weil unsere Flächen nicht groß genug sind“, sagt er.