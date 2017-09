Bundestagswahl: Das waren die hessischen Wahl-Höhepunkte

22 Kandidaten aus Hessen ziehen direkt in den Bundestag ein. In einigen Wahlkreisen waren die Entscheidungen besonders spannend: Wer folgt auf Erika Steinbach? Wie schneidet die AfD ab? Hier gibt es die Höhepunkte der Bundestagswahl in Hessen.

Stefan Ruppert - ein Minister aus dem Taunus?

Der Hochtaunuskreis schickt mit FDP-Landeschef Stefan Ruppert einen prominenten Liberalen nach Berlin. Ruppert, der in der vorvergangenen Wahlzeit bereits parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Bundestag gewesen war, werden auch dieses Mal Chancen auf führende Aufgaben nachgesagt. Nicht wenige halten den Oberurseler Juristen sogar für geeignet, ein Ministerium zu übernehmen.

Bild-Zoom Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Stefan Ruppert (Mitte) ist der neue Chef der hessischen FDP. Foto: dpa

Dazu hielt sich Ruppert gestern aber noch bedeckt und verwies auf die heute anstehende Konstituierung der FDP-Fraktion in Berlin. Dann würden auch Personalfragen besprochen. Kommt es zur Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen, stehen der FDP ein oder mehrere Ministerposten zu. In Bezug auf eine Jamaika-Koalition sagte Ruppert gestern Abend, ihm fehle „noch etwas die Fantasie“. Er verwies darauf, dass die Grünen die FDP im Wahlkampf hart angegangen hätten.

Sehr zufrieden dürfte Ruppert nicht nur mit dem Ergebnis sein, dass seine Taunus-Liberalen im Wahlkreis 176 eingefahren haben. Auch die Parteifreunde in Königstein und Kronberg, die bei der Bundestagswahl im Nachbar-Wahlkreis 181 zur Urne gehen, lieferten Top-Resultate. In Königstein verbuchten die Liberalen stolze 25,7 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen auf ihrem Konto. Die Kronberger FDP holte 22,4 Prozent. Im Wahlkreis 181 kam nur die FDP in Glashütten in vergleichbare Höhen mit 20,4 Prozent. she

Peter Tauber - der General holt seinen Wahlkreis

Peter Tauber spielt in Berlin eine wichtige Rolle. Als CDU-Generalsekretär stand er gestern Abend neben Kanzlerin Angela Merkel, als diese in der Parteizentrale die für die Union schwierige Wahl kommentierte. Er selbst siegte als Direktkandidat im Wahlkreis 175. Der Abgeordnete aus Gelnhausen hatte den Wahlkreis vor vier Jahren zum ersten Mal für sich entschieden und zwar mit 48,8 Prozent der Stimmen. Diesmal war sein Vorsprung knapper, Tauber erhielt 36,4 Prozent und lag vor der SPD-Kandidatin, die 28,3 Prozent der Stimmen bekam.

Bild-Zoom Foto: Swen Pförtner (dpa) Der Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, spricht am 06.05.2017 auf dem Landesparteitag in Rotenburg an der Fulda (Hessen). Die hessische CDU stellt ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im Herbst auf. Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++



Tauber holte dabei immerhin mehr Stimmen als seine Partei bei den Zweitstimmen im Wahlkreis. Er ist seit 2009 Mitglied des Bundestages, damals hatte er den Wahlkreis Hanau gewonnen. sew

Bettina Wiesmann - die Nachfolgerin von Erika Steinbach

Eine Newcomerin auf bundespolitischer Ebene tritt die Nachfolge von Erika Steinbach in Berlin an. Bettina Wiesmann (CDU) hat den Frankfurter Wahlkreis 183 (Südosten und Norden) mit mehr als sechs Prozentpunkten Vorsprung gegenüber ihrer Konkurrentin Ulli Nissen gewonnen. Die Sozialdemokratin, die schon 2013 über die Landesliste in den Bundestag einzog, erhielt zwar mehr Stimmen als ihre Partei. Dennoch reichte es nicht für den direkten Erfolg.

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski Bundestagswahl Haustürwahlkampf mit Bettina Wiesmann und Leopold Born in Ostend. Parlamentsplatz, Ostend, Frankfurt. Aufgenommen am 19.09.2017.

Die Frankfurter CDU musste den 183er Wahlkreis neu denken, nachdem die langjährige Abgeordnete Steinbach im Januar aus Protest gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik aus der CDU ausgetreten war und seither als fraktionslose Abgeordnete dem Bundestag angehörte.

Mit ihrem gestrigen Ergebnis setzt Wiesmann (50) ihren politischen Weg fort. Seit 2009 ist die vierfache Mutter Mitglied des Landtags in Wiesbaden. Auf dem Weg zu ihrer Kandidatur für den Bundestag setzte sie sich in einer internen Kampfabstimmung gegen den Fraktionsvorsitzenden der Frankfurter CDU im Römer, Michael zu Löwenstein, durch. Parteichef Uwe Becker trat daraufhin zurück. jtü

Norbert Altenkamp - der Erbe von Heinz Riesenhuber

Der Wechsel von der Fliege zur Krawatte ist perfekt. Bad Sodens Bürgermeister Norbert Altenkamp (Foto) ist der neue direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis 181 (Main-Taunus plus die Hochtaunus-Kommunen Königstein, Kronberg und Steinbach). Der Schlipsträger tritt damit die Nachfolge von Bundestags-Urgestein Heinz Riesenhuber an, dessen Markenzeichen die modische Fliege ist. Der 81-Jährige war aus eigenem Entschluss nicht mehr zur Bundestagswahl angetreten. Riesenhuber, von 1982 bis 1993 Bundesminister für Forschung und Technologie, war seit 2013 Alterspräsident des Bundestags.

Bild-Zoom Foto: Maik Reuß

Dass Norbert Altenkamp den Sprung nach Berlin schafft, war im bürgerlich geprägten Wahlkreis 181 erwartet worden. Ziel des Christdemokraten war, mehr Erststimmen zu bekommen als die CDU Zweitstimmen. Das ist ihm gelungen und darauf ist er stolz. Er sieht das Ergebnis als „Ansporn und Aufforderung für die Zukunft“, in der er eine menschliche Sachpolitik machen will. mk

Matthias Rücker - der Marxist auf dem letzten Platz

Matthias Rücker ist für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) ins Rennen ums Direktmandat gegangen, und zwar im Wahlkreis Groß-Gerau.

In den Wahlkampf zog er unter anderem mit der radikalen Forderung, das Gesetz abzuschaffen, welches das Bilden terroristischer Vereinigungen bestraft. Revolution sei schließlich kein Verbrechen. Für Verwunderung sorgte der 70-Jährige ferner, als er auf die Frage nach seinem Lieblingsort im Landkreis die Flörsheimer Warte angab. Dabei liegt diese nördlich des Mains und damit im benachbarten Main-Taunus-Kreis. Die Begründung des gebürtigen Stuttgarters: Von den Weinbergen dort habe er einen tollen Ausblick auf seine Wahlheimat Rüsselsheim.

Bild-Zoom Matthias Rücker trat für die MLPD an.

Ihre Stimme gegeben haben Rücker im Kreis Groß-Gerau lediglich etwas mehr als 200 Menschen – also 0,2 Prozent der Wahlberechtigten. Damit landete er im Duell der Direktkandidaten abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Ob er es geahnt hatte? Unter den ungefähr hundert politisch Interessierten, die zur Verkündung des Wahlergebnisses ins Groß-Gerauer Landratsamt kamen, war Rücker jedenfalls nicht auszumachen. sw

Natalie Pawlik - der Achtungserfolg für die SPD

Da ist es richtig spannend geworden am Wahlabend im Friedberger Kreishaus. Einen echten Wahlkrimi hat Polit-Newcomerin Natalie Pawlik (SPD) dem amtierenden Bundestagsabgeordneten Oswin Veith (CDU) beschert. Hatte Veith vor vier Jahren das Mandat im Wahlkreis Wetterau I noch souverän gewonnen, sah die Entscheidung diesmal lange deutlich knapper aus.

Bild-Zoom Foto: Petra Ihm-Fahle Natalie Pawlik erzielte für die SPD einen Achtungserfol.

Allerdings schaffte Veith – der übrigens 2013 das Erbe von Lucia Puttrich antrat, der heutigen hessischen Europaministern – den Sprung in den Bundestag doch mit klarem Vorsprung. Ein Achtungserfolg ist es für die 24-Jährige Sozialdemokratin aus Bad Nauheim dennoch. Sie holte deutlich mehr Prozentpunkte als ihre Partei auf Bundesebene. red

Die AfD ist auf dem Land besonders stark

Je nördlicher und vor allem je ländlicher desto mehr Zustimmung für die AfD zwischen Taunus und Lahn. Zumindest die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 176, zu dem das Gros der Hochtaunus-Kommunen sowie das Weilburger Umland gehören, lässt diesen Trend erahnen. Während in Bad Homburg und Oberursel die Alternative für Deutschland rund drei Prozent hinter dem Bundesergebnis zurückblieb, verbuchten die Rechtspopulisten im Marktflecken Merenberg 16,2 Prozent. In der ländlichen Gemeinde Grävenwiesbach holte die AfD 14,4 Prozent, gefolgt von 13,7 Prozent im Marktflecken Weilmünster. sj

Alix Schwarz - die Partei lässt die Korken knallen

Wenn sich eine Partei aufs Feiern versteht, dann „Die Partei“. Deren Vertreter feiern bei jeder Wahl einen Sieg, auch wenn sie noch nie eine Fünf-Prozent-Hürde genommen haben. Aber „Die Partei“, die mit Slogans wie „Für Krieg und Frieden“ für sich geworben hatte und ihre Wurzeln beim Satire-Magazin „Titanic“ hat, nimmt das Politik-Geschäft ja auch nicht ganz so ernst wie die Konkurrenz. Gestern jedenfalls kam die hessische Parteispitze mit einer großen Flasche Champagner ins Frankfurter Rathaus Römer und leerte sie, noch bevor dort der erste Wahlkreis ausgezählt war.

Bild-Zoom Alix Schwarz, Direktkandidatin der Die Partei in Frankfurt.

Für die Direktkandidatin Alix Schwarz, die schon ein Mandat in einem Frankfurter Stadtteilparlament hat, reichte der Stimmenanteil von 1,2 Prozent in Frankfurt nicht für ein Ticket nach Berlin. Er ging im Landes- wie im Bundesergebnis in der Rubrik „Sonstige“ unter. Aber sie waren ebenso wie die 1,7 Prozent für Nico Wehnemann und 1,9 Prozent für Leo Fischer als Direktkandidaten ein gutes Schlückchen wert. ing