Bahnhofsviertel in Frankfurt: Dealer, Drogen und Passanten

Sonntag, 4. Dezember 2016, 11.15 Uhr an der Tramhaltestelle Hauptbahnhof, Fahrtrichtung Mönchhofstraße: Die Sonne scheint, knapp 30 Fahrgäste warten auf die Bahn. Die Szenerie ist friedlich. Nur die Bank gegenüber, wo öfters ein paar Trinker sitzen, sieht etwas vermüllt aus. Ein Polizeiauto fährt vorbei. „Gut, dass die jetzt hier mehr aufpassen“, denke ich mir. Denn ich habe im vergangenen Jahr am Bahnhof einiges erlebt.

Doch kaum ist der Wagen vorbeigefahren – Schreie, ein abgerissen aussehender Mann läuft durch die Menge, will in die gerade vorgefahrene Bahn springen. Doch ein drahtiger Mann, dem er offenbar etwas geklaut hat, verfolgt ihn und zieht ihn brutal aus der Bahn heraus. Es setzt Schläge, zwei verelendete Crack-Abhängige stehen dabei. Die Passanten weichen ängstlich zurück. Der Straßenbahnfahrer verständigt die Polizei und fährt ab. Blut ist diesmal offenbar nicht geflossen. Aber die Szene war auch so bedrohlich genug.

Und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr am Hauptbahnhof. Ich komme hier täglich auf dem Weg zur Arbeit und zurück nach Hause vorbei. Ich steige meist am Platz der Republik um, bringe, da meine Familie aus passionierten Bahnfahrern besteht, auch öfters jemanden zum Zug, reise dort selbst ab oder kaufe mir zumeist sonntags meinen Arbeits-Imbiss im Hauptbahnhof.

Szenen wie die oben geschilderte habe ich im ablaufenden Jahr mehrmals gesehen: Verfolgungsjagden und Schlägereien unter Dealern, den aufgeschlitzten Arm einer jungen Frau. Als ich am 23. Oktober meinen Buchmessen-Besuch zum Bahnhof brachte, gab es in einer Seitenstraße des Bahnhofs sogar eine Messerstecherei unter Dealern. Mein Freund, der aus München stammt, fragte: „Was lasst ihr euch in Frankfurt denn alles gefallen? In München würde die Polizei solche Zustände gar nicht erst einreißen lassen.“ Ich muss gestehen, dass die Vorgänge, die ich im ablaufenden Jahr beobachten musste, mich an der Handlungsfähigkeit und -willigkeit unseres Rechtsstaates haben zweifeln lassen.

Die Vorgeschichte

Schon im Herbst vergangenen Jahres hatte ich bemerkt, wie sich an der Düsseldorfer Straße, die vom Hauptbahnhof zur Mainzer Landstraße führt, eine Dealerszene bildete, die vorwiegend aus Nordafrikanern zu bestehen schien. Zuerst waren es vielleicht fünf, dann zehn, irgendwann ging es auf die 50 Dealer zu. Sonntags waren es weniger, aber fast immer waren welche zu sehen. Allmählich kannte ich schon ein paar Gesichter, wie den kaum 18-Jährigen, der immer eine Art Hutkappe trug, und den Großen, Kräftigen um die 30, der ein Gang-Chef zu sein scheint.

Als es etwa im September 2015 losging, hatte ich darin noch kein so großes Problem gesehen. Man ist ja in Frankfurt schon an Vieles gewöhnt, wahrscheinlich an zu Vieles. Dennoch begann ich meine Gewohnheiten zu ändern, hob aus Sicherheitsgründen zum Beispiel abends nicht mehr am Geldautomaten der Sparkasse in der Düsseldorfer ab. Obwohl mich die Dealer bei ihren schmutzigen Geschäften komplett in Ruhe ließen.

Ich fühlte mich ein wenig wie die Romanfigur Pierre, der in Tolstois „Krieg und Frieden“ quasi unsichtbar durch ein Schlachtfeld läuft. Ich bin wohl zu alt, um für die Dealer als Kunde angesehen zu werden. Aber auch nicht so alt, dass ich als leichtes Oper für Überfälle gelten könnte. Ein Kollege, der bei unserer Zeitung regelmäßig Spätdienst macht und auch diese Strecke fährt, berichtete Ähnliches.

Vor etwa einem Jahr erschienen dann die ersten Artikel über die Missstände. In dieser Zeitung wurde beschrieben, wie die Geschäftsleute in der Düsseldorfer Straße sich beschwerten und die Frauen sich unsicher fühlten. Und dass die Sparkasse einen Wachdienst engagiert hat, der jetzt tagsüber im Eingangsbereich zu sehen ist.

In diesem Sommer las ich dann auf einem Schild an der Eingangstür, dass der Schalterraum jetzt nachts geschlossen ist. Wegen Verunreinigung und Vandalismus. Wo Dealer sind, sind auch abhängige Kunden. Zwar verkaufen die Nordafrikaner eher Marihuana, was man auch an den Geruchsschwaden über dem Bürgersteig riecht, aber die Düsseldorfer führt vom Bahnhof zur Fixerstube an der Mainzer Landstraße. Deshalb laufen hier auch viele Heroin- und Crackabhängige vorbei, die man auch zuhauf in der B-Ebene des Bahnhofes sieht.

Nach den ersten Berichten über diese Zustände, die mancher immer noch als „Frankfurter Weg“ verharmlost, gab es Razzien. Es sollen in diesem Jahr sogar Hunderte gewesen sein. Wenn gerade eine stattgefunden hat, merkt man das immer daran, dass es an der Düsseldorfer mal ein, zwei Tage ruhig ist. Dann sammeln sich die Dealer wieder, ähnlich wie bei Hitchcocks „Vögeln“. Wie gesagt, mich lassen sie in Ruhe. Aber wie ein weiblicher Gast eines gegenüberliegenden Hotels auf der Homepage schrieb: „Für eine Frau ist es hier abends wie ein Spießrutenlauf.“

Köln lässt grüßen.

Gefahr erkannt?

Immerhin scheint die Gefahr jetzt erkannt zu sein, dass das Bahnhofsviertel endgültig kippt und für den Normalbürger zur No-Go-Area wird. Ein Mann, der hier lange Jahre einen Musikladen betreibt, erwägt zu schließen, weil die Kunden weniger werden. Ähnliche Klagen gab es von Geschäftsleuten in der B-Ebene. Die Sparkasse wollte nicht sagen, ob die Umsätze ihrer Filiale an der Düsseldorfer leiden. Eigentlich kann es gar nicht anders sein.

Geändert hat sich durch die Razzien und Krisengipfel von Politik und Sicherheitsbehörden bislang nicht wirklich viel. Immerhin versucht man die Szene auf Trab zu halten, wie es Ex-OB Andreas von Schoeler einst in der Taunusanlage tat. Doch offenbar konnte bzw. wollte man die Dealer nicht festsetzen, weil jeder Erwischte nur eine relativ geringe Menge Stoff bei sich hat. Aber kann man nicht zumindest die Asylbewerber unter den Dealern ausweisen? Immerhin wurde jetzt angekündigt, härter durchzugreifen und den Besitz auch kleinerer Mengen zu bestrafen.

Zudem sind jetzt mehr Polizisten im Einsatz, um die Sicherheit zu erhöhen. Zum Glück ein Hoffnungsschimmer. Denn für das Viertel und das Vertrauen der Passanten in den Rechtsstaat ist es kurz vor 12.