Pro Asyl: „Afghanistan ist Kriegsgebiet“: Demonstrationen am Frankfurter Flughafen: Protest gegen Abschiebung

Erstmals sind abgelehnte Asylbewerber in einer Sammelabschiebung nach Afghanistan zurückgeflogen worden. Kritiker nennen das verantwortungslos, Hunderte demonstrieren am Flughafen Frankfurt. Im Landtag gibt es eine hitzige Diskussion.

Wut und Empörung brachen sich am Frankfurter Flughafen Bahn. Im Terminal 1 demonstrierten gestern Abend mehrere Hundert Menschen gegen die Abschiebungen von Afghanen in ihr Heimatland. Eine verzweifelte junge Frau schluchzte ins Mikrofon: „Mein Bruder ist in Afghanistan verschleppt worden, ich weiß nicht, wo er ist.“ Sie schrie ihren Frust heraus, als sie fortfuhr: „Es ist besser, hier zu sterben, als nach Afghanistan abgeschoben zu werden.“

Gestern Abend hob am Flughafen ein Flugzeug ab, das bis zu 50 Flüchtlinge aus Afghanistan zurück in ihre Heimat bringen sollte. Darunter sollen einige Menschen gewesen sein, die zuletzt in Hessen lebten. Es war die erste Sammelabschiebung dieser Art. Die Bundesregierung schlägt damit einen härteren Kurs bei Abschiebungen von Afghanen ein. Die Kritik daran ist groß.

„Bislang gab es faktisch einen Abschiebestopp für Afghanen – und das aus gutem Grund“, sagte Günter Burkhardt von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. „Man kann Menschen doch nicht in ein Kriegsgebiet abschieben.“ Ähnlich äußerte sich die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, die sich unter die Demonstranten am Flughafen gemischt hatte. Sie sagte: „Die Abschiebungen sind verantwortungslos und unmenschlich, man muss sie sofort stoppen.“

Ein Redner bei der Demonstration nahm Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) aufs Korn. Der Redner zeigt ein Foto des Ministers mit Stahlhelm und kugelsicherer Weste. Es stammte aus der Zeit, als de Maizière Verteidigungsminister war und häufig die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan besuchte. Der Redner fragte: „Wenn Afghanistan ein sicheres Land ist, warum sind Sie so dort unterwegs gewesen?“ Die Demonstranten skandierten immer wieder: „Afghanistan ist nicht sicher.“

Eine andere Meinung vertritt der Direktor der Internationalen Organisation für Migration (IOM), William Lacy Swing. Er hält die Rückführung von Afghanen in vielen Fällen für ausreichend sicher. „Die IOM führt alle paar Tage freiwillige Ausreisen aus Deutschland nach Afghanistan durch, weil es in einigen Regionen ausreichend sicher ist“, sagte Swing der „Welt“.

Von Deportation gesprochen

Bei einer hitzigen Diskussion im hessischen Landtag forderte die Linken-Abgeordnete Gabi Faulhaber einen Abschiebestopp für Afghanistan und fragte: „Oder soll ich lieber Deportationen sagen?“ Mittlerweile gebe es einen regelrechten Wettbewerb zur Abschreckung von Flüchtlingen. „Nun zeigt Deutschland sein hässliches Gesicht.“

Als „politisch schäbig“ kritisierte der SPD-Abgeordnete Gerhard Merz die Äußerungen Faulhabers. Astrid Wallmann, ausländerpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, sagte in Richtung Faulhaber: „Sie müssen sich für die Worte, die Sie gewählt haben, wirklich schämen.“ Solidarität mit Verfolgten und die Rückführung derer, die kein Bleiberecht hätten, seien zwei Seiten einer Medaille. „Wir dürfen unser Land nicht überfordern“, sagte sie.

Innenminister Peter Beuth (CDU) erklärte: „Wir machen uns die Rückführung nach Afghanistan nicht leicht.“ Er erklärte, dass die Bundesregierung für die Einschätzung der Sicherheitslage zuständig sei. Die Landesregierung habe nach Recht und Gesetz zu handeln.

Günter Burkhardt von Pro Asyl appellierte an die Grünen in Landesregierungen, Sammelabschiebungen von Afghanen zu verhindern. „Wir wenden uns explizit an die Grünen in Hessen, Baden-Württemberg und Hamburg, alles zu tun, dass diese Menschen nicht abgeschoben werden“, sagte er.

Das Bundesverfassungsgericht stoppte gestern übrigens kurz vor dem Start der Chartermaschine in Frankfurt die Abschiebung eines abgelehnten Asylbewerbers nach Afghanistan. Dabei sei die Frage, ob angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan Abschiebungen derzeit verfassungsrechtlich vertretbar sind, ausdrücklich offen gelassen worden, teilte das Gericht in Karlsruhe mit. Die Entscheidung beruhe allein auf einer Folgenabwägung. Der 29-Jährige könne ohne Weiteres zu einem späteren Termin abgeschoben werden, sein Asylverfahren könne er nach einer Abschiebung dagegen kaum noch fortführen.

Ein Bundespolizist erzählt

In Hessen leben derzeit rund 85 000 Flüchtlinge. Seit Anfang des Jahres wurden über den Airport monatlich rund 450 Menschen abgeschoben, wie Gero von Vegesack, Sprecher der Bundespolizei in Potsdam, mitteilte. Über das Thema Abschiebung hat diese Zeitung mit einem Bundespolizisten gesprochen. Dieser berichtet über seine Erfahrungen mit abgelehnten Asylbewerbern, die er in ihre Heimat begleiten musste, und schildert, wie schwer die Aufgabe für die Polizisten ist: „Meistens hatten wir es mit problematischen Menschen zu tun, die schon vor ihrer Abschiebung unangenehm aufgefallen waren und zu Aggressionen neigten.“ Lesen Sie mehr darüber auf Hintergrund Seite 3

