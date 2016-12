Nach der Präsidentschaftswahl in Österreich: Den „kleinen Braunen“ gibt’s nur im Kaffeehaus

Am Tag nach der Bundespräsidentenwahl herrscht in Wien schon wieder Normalbetrieb. Der Wahlkampf hat zu lange gedauert und – außer einem Staatsoberhaupt, das für die Verteidigung der liberalen Demokratie steht – am Ende zu wenig spürbaren Aufbruch gebracht.

Im „Hawelka“ jedenfalls ist alles wie immer. Mehr Touristen als Einheimische, der Herr Ober geschäftig und fesch in jeder Hinsicht, der „kleine Braune“ heiß und stark. Es ist, scherzt der Herr am Nebentisch, ein Hiesiger, wie zu hören ist, dann ja Gott sei Dank auch der einzige geblieben, der Wien in den Welt-Schlagzeilen hält.

Genaugenommen ist das mit dem „kleinen Brauen“ natürlich übertrieben. Ob sehr oder vielleicht doch nur ein ganz kleines bisschen – das kann man aber auch nach einem knappen Jahr mit Norbert Hofer in akustischer und optischer Dauerpräsenz nicht so genau wissen.

„Österreich ist anders“ hat der Chefredakteur des „Kurier“, der konservativen unter den überregionalen Tageszeitungen, seinen Leitartikel zur Wahl betitelt. Und darunter geschrieben „in der Alpenrepublik gehen die Uhren anders“. Allerdings weiß auch Helmut Brandstätter nicht, wie anders genau. Nur das glaubt er versichern zu können: „Die Österreicher wollen eine bessere Regierung, aber keinen Umsturz.“

Der „Standard“, die andere Überregionale, die die Welt aus linksliberaler Perspektive anschaut, schreibt dagegen von den „Marianengräben“, die auch nach der endlich erfolgreichen Bundespräsidentenwahl die Österreicher trennen. Und veröffentlicht auf den hinteren Seiten zwei ausführliche Texte von Gastautoren zum Zustand der liberalen Demokratie.

Das Land ist gespalten

„Der Totalitarismus beginnt im Kleinen“ mahnt die Theologin Michaela Neulinger von der Uni Innsbruck. Peter Plaikner, der Kommunikationsstrategien für Politiker plant, warnt mit Blick auf das von den Blauen noch am Sonntagabend wieder beschworene Vorziehen der Nationalratswahl: „2017 ist kein gutes Wahljahr für nichtpopulistische Parteien links von der FPÖ.“ Und auch nicht für all die außerhalb Österreichs anstehenden Entscheidungen: „Das Angst erzeugende Agenda-Setting gegen Einwanderung, Europa und Eliten wird von Amsterdam über Paris und Düsseldorf bis Berlin und Prag als Metaebene jede Themensetzung in Wien überlagern.“

Ohnehin lässt sich unter diese drei Schlagwörter nahezu jede innenpolitische Aufgabe einsortieren. Wer am Wahlsonntag durch Wien gegangen ist – wo der Grüne Alexander Van der Bellen diesmal alle Stimmbezirke für sich entschieden hat, auch das zuletzt blaue Simmering – konnte lernen: Krankenversicherung, Rente, öffentliche Sicherheit, selbst die Gegenwart eines Traditionshotels wie der „König von Ungarn“ – jedes, aber auch jedes Thema kann verbunden werden mit dem Hass gegen Fremde oder wenigstens der Sorge um die eigene Identität.

Selbst die Wiener Obdachlosen, sonst nicht gerade die Herzensklientel der FPÖ, machten so vor dem Wahlsonntag Karriere. „Unsere“ hießen sie plötzlich bei den Blauen – was allerdings nicht dafür sorgte, dass die Bettler neben den sogenannten „Saufständen“ am Graben, der Einkaufsmeile, wo sich die Bummelnden einen Piccolo gönnen oder jetzt, in der Vorweihnachtszeit, einen Glühwein, plötzlich mit Euros oder wenigstens Zuwendung überschüttet worden wären.

Ins „Hawelka“ kommen keine Sandler, wie sie hier die Obdachlosen heißen, natürlich nicht. Aber auch nicht die, die Österreich für ein Land am Abgrund halten und glauben, allein die Rechtspopulisten der FPÖ würden sie und die Republik vor dem Ende bewahren. Dabei würden sie hier, im legendären Café der Künstler, ein Stück der Beständigkeit finden, die sie schon längst verloren glauben. Und dazu jene Höflichkeit, die sie selbst so oft vermissen lassen. Und Geduld mit Gästen, die lange sitzen.

„Nur mit Verhindern ist keine Politik zu machen“, hat der Doyen des Wiener Stadtmagazins „Falter“, Armin Thurnher, in der Wahlausgabe gemahnt. Auf die Titelseite hat der Mitbegründer, Herausgeber und Chefredakteur, der einst den „Feschismus“ erfunden hat, jene Kombination aus Faschismus(-Sympathie) und fesch, die es so nur in Österreich gibt, einen Wahlzettel drucken lassen, ohne Schlagzeile, ohne erklärenden Text: zweimal zehn Zentimeter gezeichnete Männerbrust in schwarzem Sakko, weißem Hemd, schwarzer Krawatte – einmal mit schwarz-rot-goldenem Banderl dazu, einmal mit rot-weiß-rotem.

Das war die Version für alle, die es gern Schwarz-Weiß haben oder die Dampfhammer-Aufklärung brauchen: Präsident mit deutschnationalem Retro-Geruch, hieß das, oder Österreicher. Entscheidet euch! Seltsamerweise ist dieser Aspekt in Deutschland, auch im Berlin-Regierungsviertel, kaum zur Kenntnis genommen worden.

Viele ungelöste Probleme

Im Innenteil dann die Fassung für die differenzierter Denkenden. Nicht wenig von Thurnhers Kommentar könnte unverändert auch in Deutschland gedruckt werden und überall in der westlichen Welt. Beispielsweise, dass dieser Wahlkampf vieles nicht geliefert hat, was dringend im Sinn des Wortes notwendig wäre. „Keine Interpretation von Verteilungskämpfen, kein klärendes Bild von Europa, keine Geostrategie, keine Idee von Staat.“ Und auch das ist auch nördlich der Alpen wahr: „Das Publikum will nicht hinaus, aber es will auch nicht, dass gut über die EU geredet wird.“

Dem Publikum im „Hawelka“ ist Europa gerade wurscht. Zwischen Mittagessen und Kaffeestunde sind die Wiener eine kleine halbe Stunde fast unter sich. Auf der Kommode am Eingang stapeln sich, in die alten Rattan-Halter eingespannt, die Zeitungen aus aller Welt. Ungelesen. Weil: Jetzt muss es aber auch gut sein.