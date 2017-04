Emmanuel Macron hat die etablierten Parteien überflügelt: Der Aufsteiger will mehr

Bei der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl könnte der 39 Jahre alte Newcomer Emmanuel Macron nächster Staatschef werden. Wie konnte er so schnell so weit kommen?

„Ich habe das Gefühl, dass wir noch von dir hören werden.“ Zunächst war es wohl nur eine vage Vorahnung des französischen Finanzministers Michel Sapin, als sein junger Kollege Emmanuel Macron am 31. August vergangenen Jahres aus dem Kabinett verabschiedet wurde. Macron trat als Wirtschaftsminister zurück, um sich in ein politisches Abenteuer zu stürzen, das aussichtslos, ja halsbrecherisch erschien. Er hatte im Sinn, mit seiner eigenen, ein paar Monate vorher gegründeten Partei „En Marche!“ („In Bewegung!“) bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren.

Viele Franzosen misstrauten dem Absolventen von Elitehochschulen, der als Investmentbanker beim Geldhaus Rothschild gearbeitet hatte, bevor er sich von Präsident François Hollande zunächst als Wirtschaftsberater anheuern ließ und dann zum Minister berufen wurde. Die Kritiker warfen Macron vor, mit unternehmerfreundlichen Reformen soziale Standards auszuhöhlen.

Auf der politischen Skala positionierte sich der jugendlich wirkende Ex-Minister riskant, nämlich irgendwo zwischen links und rechts in einem Land, das seit Jahrzehnten von der traditionellen Konfrontation zwischen Sozialisten und Konservativen geprägt war, zuletzt nur durchbrochen vom Aufstieg des rechtsextremen Front National. Nie zuvor hatte Macron bei einer regionalen oder kommunalen Wahl kandidiert, diesen Weg einmal sogar als „Laufbahn einer vergangenen Zeit“ bezeichnet – auch das brachte ihm Kritik ein. Sein Vorpreschen erschien allzu dreist und kränkte auch seinen politischen Ziehvater, Präsident François Hollande.

Gute Wünsche

Und doch gab Finanzminister Sapin, ein enger Freund Hollandes, Macron bei seinem Kabinettsabschied am 31. August 2016 bedeutungsschwere Worte mit auf den Weg: „Ich wünsche dir viel Glück. Hoffentlich wird es das Glück für uns alle.“

Knapp acht Monate später, am Abend der ersten Runde der Präsidentschaftswahl, steht der Politik-Novize etwas überwältigt vor seinen ausgelassenen Anhängern. Mit 23,8 Prozent konnte er sich als stärkste Kraft für die Stichwahl am 7. Mai qualifizieren. Rechtspopulistin Marine Le Pen liegt mit 21,4 Prozent klar hinter ihm. Sie ist jetzt Macrons einzige Gegnerin. Er wiederum sendet Signale der Einheit an alle anderen aus, um „unser Frankreich zu versöhnen“. Er fügt hinzu: „Ich höre die Zweifel und die Wut des französischen Volkes. In zwei Wochen möchte ich euer aller Präsident werden.“ Es gehe darum, eine „neue Seite unseres politischen Lebens aufzuschlagen“.

Auf der Bühne gibt der 39-Jährige seiner Frau Brigitte einen Kuss und spricht ihr seinen Dank aus: „Ohne dich wäre ich heute nicht hier.“ Die 64-Jährige könnte Frankreichs nächste Première Dame werden (siehe „Die Lehrerin und ihr Meisterschüler). Umfragen sehen Macron für die Stichwahl klar vor Le Pen.

Kritik von Rechts

Deren Anhänger kritisieren, Macron benehme sich, als habe er bereits gewonnen. „Mit Helium aufgeblasen“ nennt ihn der Generalsekretär des Front National, Florian Philippot. Während der unabhängige Kandidat „alle Medien-Chefs im Hemdsärmel“ trage, vertrete nur Le Pen das Volk.

Die scharfe Reaktion lässt Enttäuschung durchscheinen. Zwar bleibt der Einzug in die Stichwahl ein Triumph für den Front National, für den rund 7,6 Millionen Franzosen stimmten. Doch schon baut sich eine Anti-Front auf, angefangen vom sozialistischen Kandidaten Benoît Hamon an, der mit nur 6,3 Prozent hinter den Erwartungen zurückblieb und zur Wahl Macrons aufrief. Das Parteibüro zog am Montag nach, während sich Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon nicht dazu durchringen konnte. Die 19,6 Prozent, die Mélenchon erhielt, will er nicht ohne weiteres dem „ultraliberalen“ Macron schenken: Seine Anhänger rief Mélenchon auf, über seine Internetplattform abzustimmen.

Der konservative Kandidat François Fillon wiederum rief zur Wahl Macrons auf. Er begründete dies in erster Linie mit einer „republikanischen“ Barriere gegen die extreme Rechte – aber das ist nicht alles. Denn erstmals sind zwar beide großen Volksparteien vorzeitig bei der Präsidentschaftswahl gescheitert. Aber sie konzentrieren sich nun auf die Parlamentswahlen im Juni, um sich dennoch Machtoptionen zu bewahren. Erst dann entscheidet sich, ob ein künftiger Präsident Macron Allianzen mit anderen Lagern bilden muss. Denn die Mehrheitspartei in der Nationalversammlung stellt den Regierungschef.

„En Marche!“ wiederum tritt zwar in allen Wahlkreisen mit eigenen Kandidaten an. Doch im Zweifelsfall könnte Macron auch mit den Sozialisten oder den Republikanern Koalitionen bilden. Es wäre Neuland für Frankreich, doch das scheint er nicht zu fürchten – so wie er in der Vergangenheit nichts für unmöglich hielt. Nicht einmal, der jüngste Präsident in Frankreichs Geschichte zu werden.