SPD-Chef Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur: Der Klügere gibt auf

Am Ende hat Sigmar Gabriel eine radikale Entscheidung getroffen. Er will nicht versuchen, Kanzler zu werden. Aber nur wer die vergangenen drei Jahre geschlafen hat, kann glauben, da sei einer jetzt mit sich im Reinen.

Er muss unendlich viel geredet haben darüber. Unendlich viel gedacht. Er muss dabei stets gewusst haben: Wie auch immer er sich entscheidet – er wird Menschen enttäuschen. Und sich selbst.

Am 24. Januar 2017 nachmittags drei nach drei schickt die „Zeit“ einen Text ins weltweite Netz, in dem steht, dass Sigmar Gabriel „nicht Kanzlerkandidat der SPD“ wird. Der „Zeit“ kann man trauen. Mehr jedenfalls als dem „Stern“, so wird das gesehen im Regierungsviertel. Der „Stern“, das ist acht Minuten zuvor über die Agenturen-Ticker gelaufen, werde sein Erscheinen auf Mittwoch vorziehen – wegen eines Interviews, in dem Sigmar Gabriel seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur erkläre.

Was ein Freund rät

Zweieinhalb Jahre zurück. In Sachsen ist Wahlkampf und Sigmar Gabriel auf Tour. Sachsen ist ein hartes Land für die Sozialdemokratie, sie ist dort – zum ersten Mal in ihrer bundesdeutschen Geschichte – einstellig gewesen, aktuell hat sie 10,4 Prozent. Die Fahrt ins Erzgebirge dauert, Stau auf der Autobahn, das Gespräch aber fließt: Sachsen, Wahl, Berlin, 2017. Ganz von selbst kommt Gabriel auf die nächste Kanzlerkandidatur. „Soll ich?“, fragt er über die Rücklehne hinweg, es soll klingen wie nebenbei, aber dafür ist der Ton ein bisschen zu fest und die Augen sind ein wenig zu forschend. Ehe das kleine Schweigen sich breit machen könnte zu einem großen, antwortet Gabriel selbst: „Ein sehr guter Freund von mir sagt immer: Mach’s nicht.“

Er sagt dann auch noch, wieso der Freund abrät, nichts, was man weitererzählt; es kommen bestimmte Leute dabei nicht gut weg. August 2014. Die Bundestagswahl ist drei Jahre entfernt.

Sechs Tage später lernt Gabriel zum vielleicht 15. Mal, wie bitter das Spitzenkandidatendasein sein kann. Martin Dulig, jung, beliebt, „Hoffnungsträger“ stand in allen Porträts und so empfanden es die Genossen auch, bekommt von den Wählern 12,4 Prozent. Relativ ist das eine Steigerung um ein Fünftel. Absolut ist es eine Mischung von Ohrfeige und Debakel.

Soll er?

Es liegt nicht an Dulig, es liegt auch nicht Peer Steinbrücks 25,7 und Frank-Walter Steinmeiers 23 Prozent, dass Sigmar Gabriel so früh beginnt, sich die K-Frage zu stellen. Es liegt an ihm selbst. Und daran, wie er seine Aufgabe als SPD-Vorsitzender versteht. „Das schönste Amt nach Papst“, hat Franz Müntefering gesagt, den er, Gabriel, aus dem Amt gedrängt hat, am Tag nach der 2009er Wahl. Noch in der Nacht hatte er nach dem Fraktionsvorsitz gegriffen – aber da sagte Müntefering ganz ruhig: „Das macht Frank-Walter.“ Keine 24 Stunden später hatte Gabriel die geschockten Spitzengremien der Partei von sich überzeugt. Einen knappen Monat später schrieb er einen Brief an besorgte Genossen von der Basis. Darin stand, dass die SPD zerrissen sei. Und dass damit Schluss sein müsse, „wenn wir die SPD nicht endgültig zerstören wollen als Volkspartei“.

Er wird Vorsitzender. Er ist, so heißt das in der SPD, „der natürliche Kanzlerkandidat“. Er tritt 2013 nicht an. Es ereignet sich, Oktober 2012, die hämisch sogenannte Sturzgeburt des Merkel-Herausforderers Peer Steinbrück. Frank-Walter Steinmeier verrät sie unabgesprochen an einem Freitagmorgen; er lässt durchblicken, dass er sich von Gabriel als unentschlossen vorgeführt fühlt – in Wahrheit aber Gabriel der Zauderer sei.

Hätte er sollen?

Knapp vier Jahre darauf, 2016, zwei Jahre nach der Sachsen-Tour, steht Gabriel an einem Augustabend hoch über seiner Heimatstadt Goslar, umringt von Journalisten aus der Hauptstadt. Er führt die SPD inzwischen länger als jeder seit Willy Brandt, hat sie in ihre zweite Regierung mit Merkel. . . – die einen sagen genötigt, die anderen gelenkt. Sie agiert dort so geschlossen, so störungsfrei und vor allem so sozialdemokratisch wie seit den Zeiten ihres Heroen nicht mehr. Es nützt ihr nichts. Und Gabriel noch weniger.

Soll er diesmal?

Sagt er noch einmal nein, ist es vorbei. Mit dem Kanzleramt. Und mit dem Parteivorsitz. Für Gabriel ist der, allerspätestens seit dem Parteitagsdesaster vom Dezember 2015, kein schönes Amt. Die Partei hat ihn auf 75 Prozent heruntergewählt, er hat ihr ein bockiges „Na und?“ hingerotzt. Aber die größte Ehre wird es für ihn immer bleiben. Die älteste deutsche Partei zu führen…

Genossen unzufrieden

In der ältesten deutschen Partei sind sehr viele mindestens sehr unzufrieden mit ihm. Zu sprunghaft, zu unstet, zu unzuverlässig, zu unbeherrscht. Es sind viele zu’s. Das wichtigste: zu wenig Aussicht auf Erfolg mit ihm. Gabriels Beliebtheitswerte sacken selbst dann noch, wenn da gar nichts mehr zum Sacken scheint.

Will er überhaupt?

Im August in Goslar sagt er es nicht. Obwohl er vieles sagt, Spannendes, Kluges, Durchdachtes. Über die SPD, das Regieren, das Kanzleramt, über sein Leben zwischen Politik und Privatem. Und doch ist vielleicht das Erhellendste ein Zitat seiner Frau. „Bange machen gilt nicht.“

Ist Sigmar Gabriel bange? Vielleicht verzagt vor dem Risiko, die SPD könnte mit ihm aus der Volkspartei-Liga absteigen? Er hat so viel versucht, ihre Rolle als Arbeiterpartei zu erneuern, wenigstens der Zeit anzupassen, in der ja Arbeit sich ständig verändert. Es hat der Partei nichts genützt. Und ihm? Er hat ein Modellbeispiel an Konstanz geliefert im Fall Kaiser’s-Tengelmann, hat seinen Kurs gegen alle Kritik gehalten und am Ende Arbeitsplätze gerettet. Sein Ansehen ist trotzdem schlecht. Es ist, als hörten und sähen und bewerteten die Wähler nicht ihn – sondern das Bild, das sie von ihm haben.

Soll er trotz all dem?

Die Medien drängen auf eine Antwort. Die Genossen auch. Manche von der Basis wären am liebsten schon im Mai in den Wahlkampf gezogen. Im November erscheint ein Buch über Gabriel, großer Medienauftrieb in Berlin, Gerhard Schröder ist da, sagt Freundliches. Seit Oktober wird Martin Schulz in der SPD als ernsthafter Konkurrent gehandelt. Ausgerechnet Schulz. Falls es in der Politik wirkliche Freunde gibt, dann sind Gabriel und Schulz welche. Schulz sucht eine neue Herausforderung. Gabriel eine Antwort. Im Juni hat Schröder in seinem Beisein gesagt, Macht müsse man wollen. „Wirklich.“ Na klar. Wer am Kanzleramtszaun gerüttelt hat. Oder wenigstens gerüttelt haben will… Seit Schulz im Gespräch ist, sind seine Sympathiewerte höher als Gabriels. Immer. Viele Genossen in Berlin verbergen ihre Freude darüber nicht.

Soll er? Will er? Muss er etwa?

„Mach’s nicht“, hat der Freund ihm geraten. Die Genossen, die halbe Million, die sie noch sind, auch die Fraktion in Berlin, erfahren es per Push-Meldung auf dem Smartphone. Vor ihnen hat Gabriel es Journalisten erzählt. Zwei Interviews. Wie immer sickert vorab etwas durch.

Die Fraktion applaudiert. Im Stehen. Keine Kritik wegen des Stils, diesmal nicht. „Respekt“ beschreiben sie die Atmosphäre, „Wertschätzung.“ Das sagt man, wenn man erleichtert ist.

Vielleicht ist er es auch.