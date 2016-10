Sonntags bleiben die Läden dicht: Der Streit um verkaufsoffene Sonntage ist neu entbrannt

Das Hickhack um die verkaufsoffenen Sonntage in Hessen begann im Juni 2006, als der Bundestag im Zuge der Föderalismusreform den 16 Bundesländern in Sachen Ladenschluss die Gesetzgebungshoheit zubilligte. Seither streiten Einzelhandelsverbände, Gewerkschaften und Kirchen darum, welche Ausnahmen es rechtfertigen, dass Geschäfte auch am siebten Tag in der Woche ihre Türen öffnen. Eine Lösung jedoch scheint so schnell nicht in Sicht.

„Der Gesetzgeber ist gefordert, in den Fällen der verkaufsoffenen Sonntage endlich eine Entscheidung zu treffen“, sagt Franz-Josef Rose, Chef-Jurist der Hessischen Unternehmerverbände. Im aktuellen Fall, in dem der verkaufsoffene Sonntag anlässlich der Frankfurter Buchmesse untersagt wurde, kritisiert Rose, dass die erste gerichtliche Instanz dem verkaufsoffenen Sonntag zugestimmt habe, aber der Verwaltungsgerichtshof diese wieder aufhob. „Besser wäre es, wenn die Verwaltung ohne Angabe von Gründen drei bis vier Sonntage als verkaufsoffen deklarieren könnte“, fordert der Jurist.

Martin Reinel, Sprecher der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN) beruft sich auf die Tatsache, dass der Sonntag ein gesetzlich vorgeschriebener Feiertag ist, an dem sich Arbeitnehmer ihrer Familie widmen sollen. „Eine Regelung, die die Fünf-Tage-Woche auf sieben Tage verteilt, führt zu einem Verlust an Gemeinschaft“, argumentiert Reinel. Daher sei es richtig, sich gegen „die Aushöhlung des Sonntags“ zu wehren. Die Mitglieder der „Allianz für den freien Sonntag“ ärgern sich vor allem darüber, dass in manchen Städten Pseudo-Events geschaffen würden, um zusätzliche Ladenöffnungszeiten zu erschleichen.

Wie man verkaufsoffene Sonntage organisiert, ohne mit Kirchen und Gewerkschaften aneinanderzugeraten, zeigt sich in Rüsselsheim. Hier gibt es seit Jahren vier feste Termine pro Jahr, an denen die Geschäfte auch sonntags öffnen. „Wir haben in der Innenstadt den Riesling-Sonntag und Spargel-Sonntag. Für die Stadtteile Königstädten und Bauschheim gibt es je einen lokalen verkaufsoffenen Sonntag“, erklärt Thomas Hartmann, Vorsitzender des Vereins Treffpunkt Innenstadt Rüsselsheim.

Bei besagten Terminen sind sowohl Ortsbezogenheit als auch ein konkreter Anlass unstrittig. Ergo gibt es keine Probleme. „ Wenn das noch weiter ausgedehnt werden würde, wäre die Resonanz nicht mehr so groß“, plädiert selbst Einzelhandels-Experte Hartmann gegen eine weitere Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage.

