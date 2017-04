Seehofer will Söder verhindern: Der ewige Horst macht weiter

Also nein, es ist keine Überraschung, natürlich nicht. Im Ernst kann schon seit Monaten niemand, der von Bayern, der CSU und ihrem Chef auch nur ein bisschen versteht, geglaubt haben, dass Horst Seehofer dieses Mal wirklich das macht, was er gesagt hat: Aufhören. Zur kommenden Landtagswahl einfach nicht mehr antreten. Den Parteivorsitz abgeben, rechtzeitig vor 2018. Damit der oder die Neue, der oder die Ministerpräsident werden will – und soll, das ist in diesem Zusammenhang das vielleicht wichtigste Wort – in Ruhe erst die Partei in den Griff kriegen kann und dann das Land.

Man kann nachlesen, dass das sein Plan war. Sogar „Masterplan“, bitteschön. Ein Satz, 16 Wörter, im Januar 2015. Eine Bestätigung nur von längst Verkündetem. „Was meine Person angeht, bleibt es dabei: Ich werde bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr kandidieren.“ Aber nun tagt am Montag, turnusgemäß, der CSU-Vorstand – und seit Wochen heißt es, da werde Seehofer sich erklären. Was er ja gar nicht müsste, wenn der Satz noch gültig wäre. Wenn er nicht selbst im Februar ausdrücklich vom Weitermachen geredet hätte. Wenn nicht seitdem mehr oder weniger öffentlich diverse mehr oder weniger wichtige Christsoziale mehr oder weniger deutlich über die mehr oder weniger unübersehbare Unverzichtbarkeit Seehofers plauderten. Und wenn er nun nicht Montagabend einen TV-Auftritt hätte, Bayerisches Fernsehen um sieben, eine halbe Stunde lang, nur er und ein Fragesteller. Braucht ein Horst Seehofer 30 Minuten, um zu sagen „Nix Neues – ich höre auf“?

Retter aus der Not

Man darf Seehofer vieles zutrauen. Sogar, dass er an seinen Abschied vor der 2018-er Wahl selber geglaubt hat. Es wäre, rein mythologisch gedacht, ein perfekter Zeitpunkt. Als er 2008 die CSU übernahm, lag sie im Elend. Abgestürzt von Edmund Stoibers Zwei-Drittel-Parlamentsmehrheit auf 43,4 Prozent. Sie brauchte die FDP zum Weiterregieren. Und Seehofer als Retter aus der Huber-und-Beckstein-Not.

Ein Jahr zuvor, als er auch schon Vorsitzender werden wollte, hatte der Parteitag ihn auf der Bühne stehen lassen wie einen, wie man in Bayern so sagt, Bettseicher, einen also, der nachts das Wasser nicht halten kann. Sechs Jahre später, 2013, holte er der CSU die absolute Mehrheit zurück. Seitdem hat er einen Glorienschein. Mit einem Abschied nun stünde die Heiligsprechung an. Ohne – riskiert Seehofer seinen Platz neben Franz Josef Strauß im CSU-Himmel. Mindestens.

Warum tut er das? Es gibt auf diese Frage nicht die eine Antwort. Es gibt, wenigstens, ein halbes Dutzend. Und alle haben sie mit Gefühlen zu tun. Mit der Genugtuung, es vom kleinen Angestellten im Ingolstädter Landratsamt zum Landesvater gebracht zu haben. Mit der Lust an der Macht und der Angst vor ihrem Verlust. Und mit dem an Verachtung grenzenden Widerwillen gegen den bislang klarsten Favoriten für seine Nachfolge, den Franken Markus Söder. Und all diese Empfindungen mischen sich wohl zu der einen großen: dass es ohne ihn nicht geht.

Es soll, wird in München erzählt, sogar sein erbittertster alter Widersacher Erwin Huber die CSU bei Seehofer am besten aufgehoben sehen, zumindest was die Landtagswahl angeht. Derselbe Huber, der einmal gesagt hat, er werde noch auf dem Sterbebett die Hand heben, um Seehofer zu verhindern. Und Markus Söder soll bei einem Geheimtreffen der Partei-Nestoren von Theo Waigel über Stoiber und Huber bis Günther Beckstein ausgerechnet am in Bayern „närrischer Donnerstag“ genannten Altweiberfastnachtstag, ausrichten haben lassen, er werde um den Parteivorsitz gegen jeden antreten – nur gegen Seehofer nicht.

Kein fades Rentnertum

Wenn Seehofer nun weitermacht, dann auch, weil Söder sich gegen jeden anderen wohl durchsetzen würde. Und eventuell, weil der Ober-Bayer in der Nacht, in der er jüngst in Berlin die Pkw-Maut durchdrückte – mit der Drohung, er könne ja anderenfalls die nagelneuen Bund-Länder-Finanzbeziehungen implodieren lassen – gespürt hat, was alles noch geht und wie fad das politische Rentnertum werden könnte. Und weil er auf die Partei setzen kann wie ein General auf seine Soldaten. Wenn selbst Erwin Huber sich dem ewigen Horst anvertraut.