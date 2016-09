Deutlich mehr Menschen erhalten Asylbewerberleistungen

Merkel übernimmt Verantwortung für CDU-Debakel im Nordosten

Hangzhou. Die Kanzlerin hat den Ernst der Lage erkannt: Noch in China nimmt sie zum Erstarken der AfD in Mecklenburg-Vorpommern Stellung. An ihrem umstrittenen Kurs in der Flüchtlingspolitik will sie aber festhalten. mehr