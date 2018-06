Deutsche Streitkräfte präsentieren sich an 16 Standorten

Deutschland erneut in den UN-Sicherheitsrat gewählt

New York. Alle paar Jahre sitzt Deutschland mit im mächtigsten UN-Gremium, ab 2019 ist es wieder so weit. Man wolle sich nicht mehr „wegducken", kündigt Außenminister Maas an. Die neuen Ratsmitglieder feiern sich mit Landesflaggen und erinnern ein bisschen an eine Fußball-WM.