Deutschland wächst: Die Bevölkerung steigt auf 82,8 Millionen Menschen an

Immer mehr Menschen leben in Deutschland. Ohne Zuwanderer aus anderen Ländern wäre die Bevölkerung zurückgegangen. Dass dies nicht passierte, lag allerdings nicht nur an den Flüchtlingen.

Die Einwohnerzahl Deutschlands ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen. Grund war die hohe Zuwanderung. Ende 2016 lebten hierzulande schätzungsweise 82,8 Millionen Menschen und damit rund 600 000 Menschen mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte. Seit 2012 verzeichnen die Statistiker aufgrund der Zuwanderung nach Deutschland ein Bevölkerungswachstum.

Dafür sind nicht in erster Linie die Flüchtlinge verantwortlich, die ins Land kamen. Reinhold Zahn, Bevölkerungsexperte des Statistischen Bundesamtes, sagt: „Die meisten Zuwanderer in den vergangenen Jahren kamen im Zuge der EU-Erweiterung aus Polen und Rumänien.“ Das belegten die Zahlen. Selbst im Jahr 2015, zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wanderten beispielsweise rund 196 000 Polen nach Deutschland ein, 213 000 der Zuwanderer kamen aus Rumänien. Zum Vergleich: 2015 verzeichneten die Statistiker knapp 327 000 Zuwanderer aus Syrien und der Arabischen Republik. Aus den Krisenländern Irak und Afghanistan kamen rund 180 000 Menschen nach Deutschland. Zahn sagt: „Im vergangenen Jahr hat die Zuwanderung von Bürgerkriegsflüchtlingen wieder deutlich abgenommen.“

Situation in Hessen

Ein ähnliches Bild wie in der übrigen Republik ergibt sich auch für Hessen mit seinen derzeit 6,1 Millionen Einwohnern. Auch hier ist die Zuwanderung von Menschen aus Polen und Rumänien sehr stark. Rund 35 000 Personen kamen 2015 aus diesen Ländern nach Hessen. Diesen standen 52 000 Flüchtlinge und Migranten aus dem asiatischen Raum gegenüber.

Beim Thema Binnenwanderung nach Hessen, gemeint sind die „Einwanderungen“ über die Landesgrenzen hinweg, stehen übrigens die Nordrhein-Westfalen und die Rheinland-Pfälzer mit 36 000 Personen 2015 an der Spitze.

Bevölkerungsexperte Zahn hält es für verfrüht, aus dem jetzigen Trend einen weiteren Anstieg der Bevölkerungszahlen abzuleiten. „Die Unwägbarkeiten sind zu groß. Was passiert, wenn die Bürgerkriegseinwanderer nach der Befriedung ihres Landes wieder dorthin zurückkehren?“, fragt Zahn. Darüber hinaus sei die Zu- und Abwanderung aus Deutschland nicht das entscheidende Kriterium beim Bevölkerungszuwachs, sondern die Geburtenrate. Und diese muss größer sein als die Sterberate. Aber noch immer sterben in Deutschland mehr Menschen als geboren werden.

Nicht die Lösung

Das Problem könnte sich verschärfen. Und zwar dann, wenn die Babyboomer-Generation „abtritt". Gemeint sind die Menschen, die in den 1950er und 1960er Jahren geboren wurden. Dann könnten sich die Sterbefälle merklich erhöhen. Der Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg sagt, Zuwanderung werde auf Dauer die demografischen Probleme Deutschlands nicht lösen. Denn die Geburtenrate bei den Zuwanderern könne die Sterberate nicht ausgleichen. Außerdem schrumpfe die Geburtenrate auf Dauer auch bei Migranten. Darüber hinaus würden durch Zuwanderung wirtschaftliche und soziale Folgen der demografischen Entwicklung sogar verstärkt, so Birg.