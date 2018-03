Auslieferung: Die Bundesregierung sieht bei Puigdemont die Justiz am Zug

Knapp 350 Kilometer vom Berliner Kanzleramt entfernt sitzt seit Sonntag Carles Puigdemont in der Justizvollzugsanstalt Neumünster – weil Spanien einen Europäischen Haftbefehl (EuHb) gegen ihn ausgestellt hat und deutsche Polizisten ihn deshalb festgenommen haben. Knapp 500 Meter vom Kanzleramt entfernt sitzen, am Montagmittag, Regierungssprecher Steffen Seibert, sein Kollege Johannes Dimroth aus dem Innenministerium und seine Kollegin aus dem Justizressort, Stephanie Krüger in der Bundespressekonferenz – weil es zu ihren Aufgaben gehört, dort das Handeln der Bundesregierung zu erläutern. Und alles, was dazu gehört.

Aktuell gehört dazu der Fall Puigdemont. Denn die Verhaftung des von Madrid abgesetzten katalanischen Ministerpräsidenten ist ein Politikum – auch wenn Seibert und Dimroth und Krüger sich nach Kräften bemühen, sie als rein juristischen Vorgang darzustellen. Der also ausschließlich von Rechtsbehörden zu behandeln sei.

Kommentar: Puigdemont - Gefangen in der Sturheitsspirale Da haben uns die Spanier ja eine schöne Suppe eingebrockt: Deutschland hat mit Carles Puigdemont seinen ersten politischen Gefangenen. clearing

Auf das „rechtliche Verfahren“ hat sich gleich am Sonntag Justizministerin Katarina Barley zurückgezogen. Mit der nur halb hübschen, halb aber auch plumpen Unterstellung, man werde doch „Verständnis dafür haben“, dass sie sich gern und komplett heraushalten wolle.

Selbstverständlich weiß Barley, weiß die ganze Bundesregierung, Kanzlerin vorneweg, dass das nicht funktionieren wird. Da kann der Regierungssprecher am Montag noch so sehr behaupten, die spanische Zentralregierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy wolle Puigdemont „ja nicht wegen politischer Ideen“ vor Gericht sehen, „sondern wegen des Vorwurfs konkreter Straftaten“.

Die Vorwürfe

Im Haftbefehl stehen „Rebellion“ und „Veruntreuung“. Zur „Rebellion“, die als Straftatbestand dem deutschen Hochverrat ähnelt, gehört laut spanischem Gesetz Gewaltanwendung; die katalanischen Separatisten aber haben sich der Gewaltlosigkeit verpflichtet. Die Veruntreuung bezieht sich darauf, dass Puigdemonts Regierung das Unabhängigkeitsreferendum mit Staatsgeld finanzierte.

Unbestritten ist die Unabhängigkeit Kataloniens eine politische Idee. Und unbestreitbar ist, dass Rajoy das politische Problem zwischen Madrid und Barcelona nicht politisch lösen will, sondern juristisch. Mag sein, dass nicht nur die Belgier und die Schweizer ihm dabei nicht assistieren wollen; erstere jedenfalls sahen keinen Grund, Puigdemont auszuliefern, letztere ließen Madrid kürzlich wissen, dass ein Auslieferungsbegehren aussichtslos wäre. Und auch diverse skandinavische Länder konnte Puigdemont, nachdem der Haftbefehl ausgestellt war, noch anstandslos passieren.

Maximal 90 Tage Zeit

Deutschlands Behörden indes reagierten in Rajoys Sinn: vom BKA-Verbindungsbeamten in Madrid, der Erkenntnisse über den Aufenthalt Puigdemonts erhielt, bis zur festnehmenden Bundespolizei. Dass es der spanische Geheimdienst war, der den BKA-Mann in Madrid informierte, „es stehe eine Einreise bevor“, will Dimroth nicht bestätigen. Der Mann halte „in der Regel Kontakt zu seinen spanischen Polizeikollegen“. Aber ist dies ein Regelfall?

Maximal 90 Tage hat das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein Zeit zu entscheiden, ob Puigdemont ausgeliefert wird. Und falls es zustimmt? Ein Sachstandsbericht der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags vom November 2017 urteilt, dass der sogenannte Rahmenbeschluss zum EuHb nicht so ausgelegt werden könne, „dass ein Mitgliedstaat daran gehindert ist, die Übergabe einer Person abzulehnen, wenn objektive Hinweise vorliegen, dass der Haftbefehl zum Zweck der Verfolgung oder Bestrafung einer Person aus Gründen … ihrer politischen Überzeugung“ erlassen wurde.

Die Bundesregierung müsste also die Gerichtsentscheidung nicht befolgen. Wird sie? Das Justizministerium in Person seiner Sprecherin Krüger befindet: „Die Frage stellt sich nicht.“ Obwohl sie ihr doch gerade eben gestellt wird.