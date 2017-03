Landesregierung fordert Aufklärung über Aktivitäten des Geheimdienstes: Die CIA am Pranger

Die hessische Landesregierung fordert Aufklärung, nachdem die Enthüllungsplattform Wikileaks Dokumente über Hacker des US-Geheimdienstes CIA im Frankfurter US-Generalkonsulat veröffentlicht hat. Ein Regierungssprecher kündigte gestern an, dass ein entsprechender Brief an das Generalkonsulat geschrieben werde. Nicht nur aus Wiesbaden gibt es die Forderung an die US-Regierung, auf die Anschuldigungen zu reagieren und aufzuklären.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele sagte dieser Zeitung: „Wikileaks hat die Aufgabe des Verfassungsschutzes, nämlich Spionageabwehr, übernommen und darüber aufgeklärt, was die CIA in Deutschland für geheimdienstliche Aktivitäten entfaltet.“ Ströbele ist Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, welches die deutschen Geheimdienste überwachen soll. Er hat eine Sondersitzung zu den neuen Enthüllungen beantragt. Dabei soll die Bundesregierung und der Verfassungsschutz darüber Auskunft geben, was sie über die geheimdienstliche Aktivitäten der CIA in Frankfurt wissen.

Wie aus rund 8000 Dokumenten von Wikileaks hervorgeht, hat der US-Auslandsgeheimdienst CIA eine Hackergruppe in Frankfurt aufgebaut, um Sicherheitslücken und Schwachstellen in Smartphones, Computern, Fernsehgeräten und Telefonanlagen auszunutzen. Die Dokumente beschreiben, wie Agenten in Smartphones, Laptops und Bordcomputer von Autos einbrechen oder Fernseher in Abhörwanzen umwandeln. Ziele dieser Cyberattacken lägen demnach in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Ein Geheimdienst-Experte, der unerkannt bleiben will, sagte dieser Zeitung, die Frankfurter Cyber-Abteilung der CIA sei schon mindesten „schon sechs bis sieben Jahre“ im Einsatz. Die Größe der Hacker-Truppe schätzte der Experte auf europaweit 500 bis 1000 Personen. Allein in Frankfurt könnten es um die 500 sein, fügt er hinzu.

Warum spielt Frankfurt eine so wichtige Rolle? Professor Wolfgang Krieger, Geheimdienstexperte der Universität Marburg, sagt, einer der Gründe sei der Flughafen. „Von Frankfurt aus kann man überall hinreisen.“ Außerdem sei es entscheidend, dass die CIA seit Ende 1940er Jahre in Frankfurt und Umgebung Infrastruktur vom Militär übernommen habe. Dazu komme: „In Deutschland sind die US-Streitkräfte in ganz Europa am stärksten vertreten. Dadurch kann man sehr unauffällig Logistik und Personen transportieren.“

Der Sprecher des Chaos Computer Club, Falk Garbsch, sagte über die Veröffentlichung der Dokumente: „Der Schaden, der dadurch angerichtet wird, ist enorm.“ Das Vorgehen der USA sei nicht in Ordnung, sagte er, fügte aber hinzu: „Geheimdienste haben die Aufgabe, uns zu schützen.“

Der Grünen-Abgeordnete Ströbele sagte, er sei davon überzeugt, dass der US-Geheimdienst gegen deutsches Recht verstoße. Dabei würden die Amerikaner immer behaupteten, sich an deutsches Recht zu halten. An der Richtigkeit der Dokumente zweifelt Ströbele nicht. Ihm sei kein Fall bekannt, bei dem sich die Informationen von Wikileaks und dem Whistleblower Edward Snowden nachträglich als falsch herausgestellt hätten.

Den Schutz der Whistleblower hat sich die Partei „Die Piraten“ auf die Fahne geschrieben. Das gelte auch für Wikileaks-Chef Julian Assange, sagt Patrick Schiffer, Bundesvorsitzender der Partei. Schiffer fügte hinzu, er sei sich aber bewusst, dass Assange mit seinen Enthüllungen „auch Politik mache“. Er erinnert dabei an die Veröffentlichungen während des US-Präsidentenwahlkampfs. Schiffer fordert nun in Deutschland „ein härteres Datenschutzrecht und strengere Strafen“ für entsprechende Vergehen durch die Bundesregierung. Der Datenschutzbeauftragte der Regierung solle mehr Befugnisse bekommen.

