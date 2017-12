Polen: Die EU zückt ihre schärfste Waffe

Nun also doch. Die EU-Kommission hat die schärfste Waffe aus ihrem Arsenal geholt: Das Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen geht damit in die letzte Phase. Seit Anfang 2016 läuft der Mechanismus zum Schutz der Demokratie in der Europäischen Union. Doch seither „hat sich die Situation nicht nur nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert“, zog Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans Bilanz.

Die seit Ende 2015 regierende PiS-Partei in Warschau hat den Justizapparat praktisch vollständig demontiert, Richter und Staatsanwaltschaften entmachtet und damit „die Gewaltenteilung ernsthaft in Gefahr gebracht“, so der Niederländer. Die „Unabhängigkeit der Justiz ist komplett hinfällig“, sagte Timmermans. Noch vor knapp zwei Wochen besiegelte das polnische Parlament ihre endgültige Entmachtung mit zwei weiteren Gesetzesnovellen. „Die Tatsachen lassen uns keine Wahl“, sagte er: „Schweren Herzens“ entschloss sich die Behörde am gestrigen Mittwoch, Artikel 7 Absatz 1 einzuleiten.

Das letzte Mittel

Nach dem Verfahren, das mit dem 2009 in Kraft getretenen Lissabon-Vertrag der EU eingerichtet wurde, kann die Kommission als letztes Mittel den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus einleiten, an dessen Ende dem betroffenen Land der Stimmrechtentzug in der Runde der Mitgliedstaaten droht. Doch die Hürden sind hoch. Zunächst ist lediglich eine Mehrheit im Parlament sowie eine Vier-Fünftel-Mehrheit der übrigen Mitgliedstaaten (das betroffene Land ausgenommen) nötig, also 22, um eine Gefahr des Verstoßes gegen die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit festzustellen. Doch die Sanktionen selbst müssten einstimmig beschlossen werden. Und genau da liegt das Problem.

Denn Polen hat mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán einen mächtigen Verbündeten, der konservative Premierminister kündigte bereits an, im Fall des nun bevorstehenden Verfahrens mit Nein zu stimmen. Denn der Fidez-Chef hatte seinerseits schon etliche Auseinandersetzungen mit der EU-Behörde, derzeit mehrere Vertragsverletzungsverfahren laufen. Sowohl Polen als auch Ungarn und Tschechien müssen sich vor dem EuGH verantworten, weil sie sich nach wie vor weigern, trotz eines Mehrheitsentscheids der Innenminister vom September 2015, Flüchtlinge aus Italien und Griechenland nach einer Quotenverteilung aufzunehmen. Polen riskierte zudem ein empfindliches tägliches Bußgeld von 100 000 Euro, weil es trotz eines Urteils des EuGH den naturgeschützten Bialowieza-Urwald abholzen ließ.

Doch bei der umstrittenen Justizreform hoffte die EU-Kommission vergeblich auf Gesprächsbereitschaft der Regierung. Auch der neue Premierminister Mateusz Morawiecki erweckte in Brüssel nicht den Eindruck, einen neuen Kurs einschlagen zu wollen. Im Gegenteil. Derzeit arbeitet seine Regierung an einem Mediengesetz, das Presse und Fernsehen praktisch unter staatliche Aufsicht und damit de facto gleichschalten würde. Ein neues Vertragsverletzungsverfahren dürfte nicht lange auf sich warten lassen, wenn Warschau auch vor diesem Schritt nicht zurückschreckt.

Tatsächlich reagierte Polen nach außen hin unbeeindruckt. Mehr noch, Warschau machte der EU scharfe Vorwürfe: „Das widerspricht der Objektivität europäischer Institutionen und legt einen Schatten über die gute Zusammenarbeit“, teilte das Außenministerium kühl mit. Timmermans wollte die Tür dennoch nicht zuschlagen – seine Behörde stehe nach wie vor und „jederzeit, 24 Stunden am Tag“ zu Gesprächen bereit – „wann immer die polnische Regierung möchte“. Doch nach drei Empfehlungsschreiben, dem gestern ein viertes folgte und in dem er die Rücknahme der umstrittenen Gesetzesänderungen forderte, wirkte selbst der frühere Diplomat ernüchtert: „In diesem Jahr hat der Dialog nicht stattgefunden.“ Die EU steht einmal mehr vor einer inneren Zerreißprobe.