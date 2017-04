Die Entzauberung einer Legende

Der Internationale Bund (IB) ist einer der wichtigsten sozialen Träger in Deutschland. Jetzt nimmt die Organisation ihre Anfänge in einem Buch unter die Lupe und räumt mit Legenden auf. Bei der Aufarbeitung seiner Geschichte rückt der IB dabei besonders die Führungsrolle seines „Gründers“ Heinrich Hartmann in ein neues Licht.

Legenden halten sich hartnäckig. Und manchmal kommt dann die Zeit, mit diesen aufzuräumen. Auch der Internationale Bund (IB), eine Institution der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland, hat sich jetzt seiner Legenden angenommen. Vor allem die in seiner Gründungsphase kommen in der Publikation „Gründungsgeschichte des Internationalen Bundes“ ausführlich zur Sprache.

Marion Reinhardt, seit über 40 Jahren Mitarbeiterin des IB und Referentin des Vorstandes, ist die Autorin des Buches.

In umfangreichen Recherchen bringt sie Licht ins dunkel der IB-Historie. Die Gründung des IB, so Reinhardt, könne als unmittelbare Antwort auf den Nationalsozialismus und den Folgewirkungen des Zweiten Weltkrieges verstanden werden. Vor allem die Not großer Teile der „vagabundierenden Jugend“, die nach dem Krieg heimatlos geworden war, verlangte nach Lösungen. Um die vielfältigen sozialen und psychischen Probleme dieser jungen Menschen in den Griff zu bekommen, war 1949 das Startsignal für den IB.

Drei Männer, deren Lebensläufe unterschiedlicher nicht sein konnten, standen in den Anfängen Pate für einen Verein, der heute mit 14 000 Mitarbeitern und mit jährlichen Erlösen von 550 Millionen Euro zu einem der wichtigsten sozialen Träger in der Bundesrepublik zählt. Der IB-Sitz ist in Frankfurt.

In seinen Anfangszeiten residierte der IB in Tübingen. Und das auch aus gutem Grund. Im Württembergischen fanden nämlich die besagten drei Männer zusammen, die den IB aus der Taufe hoben. Hierzu gehörten der Lehrer, Linkssozialist und Jugendoffizier der französischen Besatzungsmacht, Henri Humblot, der Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern, Carlo Schmid – und ein ehemalige Funktionär der Hitlerjugend, Heinrich Hartmann.

Ein Makel

„Alle drei waren sich bewusst, dass mit der heimatlos gewordenen und vagabundierenden Jugend etwas passieren musste“, sagt Reinhardt. Für Humblot habe dabei die Demokratisierung der Jugendlichen und deren Umerziehung im Fokus gestanden. Für Carlo Schmid, Sohn einer französischen Mutter und eines deutschen Vaters sowie einer der Väter des Grundgesetzes, habe vor der Aufgabe gestanden, dass Jugendproblem politisch zu lösen.

Für den Franzosen Humblot war es von Beginn an klar, dass der „Bund“ international ausgerichtet und konfessionslos ist. Letzteres war der laizistischen Tradition Frankreichs geschuldet.

Und Hartmann kam in diesem Trio die Rolle zu, das Jugendproblem operativ oder besser gesagt, praktisch zu lösen. Das notwendige Know-how brachte Hartmann mit. Doch ihm haftete ein Makel an. Der 1914 in Oelsnitz im Erzgebirge geborene Hartmann gehörte der Reichsjugendführung der Hitlerjugend (HJ) an. „Aus der HJ rekrutierten die Nationalsozialisten ihren Nachwuchs für die verschiedensten Organisationen des Staates“, erläutert Benno Hafeneger, Professor in Marburg, der für die IB-Publikation einen Exkurs über die Hitlerjugend beisteuerte.

Wie er feststellt, zählte die HJ nicht zu den „verbrecherischen Organisationen“ des NS-Staates wie beispielsweise die SS. Folglich hatten die unteren Chargen der Organisation nicht viel im Nachkriegsdeutschland zu befürchten. Mit einem „Persilschein“ ausgestattet, konnten sie relativ unbehelligt ihrer beruflichen Karriere nachgehen.

Bei exponierten Kräften wie Hartmann stellte sich die Situation dagegen anders da. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs entging Hartmann einer Verhaftung durch die Alliierten. Gründe, sich Hartmann näher zu widmen, gab es für Besatzungsmächte durchaus, hatte er doch eine beachtliche Karriere im NS-Staat hingelegt. In Berlin stieg Hartmann in der NS-Reichsjugendführung bis zum Hauptabteilungsleiter auf und arbeitete als enger Mitarbeiter Arthur Axmann zu, der ab 1940 als Nachfolger von Baldur von Schirach zum Reichsjugendführer aufgestiegen war.

Darüber hinaus war Hartmann als Verbindungsmann insbesondere für den Kontakt mit Albert Speer verantwortlich, der ab 1942 als Reichsminister für Bewaffnung und Munition eine Schlüsselstellung im NS-Staat innehatte.

In der Hitlerjugend selbst nahm er zuletzt den Rang eines Hauptbannführers ein. Hartmann war ebenfalls Mitglied der NSDAP und nahm von 1939 bis 1945 am Zweiten Weltkrieg teil, zuletzt als Offizier. Er kämpfte unter anderem im Polenfeldzug sowie in den letzten Kriegstagen in der „Schlacht um Berlin“.

Dass ihm die Alliierten nicht zu Leibe rücken und verhaften konnten, hatte Hartmann nach dem Krieg insbesondere Carlo Schmid zu verdanken, dem Landesdirektor für Justiz, Erziehung und Kunst des Landes Südwürttemberg-Hohenzollern. Der SPD-Politiker widersetzte sich damit den Entnazifizierungsbestimmungen und setzte gegenüber dem Besatzungsoffizier Humblot durch, Hartmanns Rolle im Nationalsozialismus nicht publik zu machen und Stillschweigen zu wahren.

Der Stellvertreter

Die Absicht, die Schmid damit verband, ist für den Historiker Hafeneger durchaus lobenswert. Sei dem Sozialdemokraten doch bewusst gewesen, dass eine Integration der „Jugendarbeiter“ der HJ in die neue Bundesrepublik von besonderer Wichtigkeit war, wollte man doch verhindern, dass diese möglicherweise in den Widerstand gegen die neue Republik abdrifteten. Diese Sichtweise war dann wohl auch im Sinne von Humblot, der auf die Demokratisierung der deutschen Jugend und ihrer Erzieher setzte.

Folgerichtig war es dann auch, als 1949 in Tübingen der IB gegründet wurde, dass auch Hartmann mit von der Partie war. Aber nicht als „Gründungsmitglied“, wie Reinhardt betont. Sein Name sei in keiner Gründungsurkunde aufgetaucht. Später avancierte Hartmann dann zum stellvertretenden Vorsitzenden des IB und kümmerte sich als „kluger Manager“ (Hafeneger) um die stetige Fortentwicklung „seiner“ Organisation. Im Rahmen seiner Tätigkeit nutzte er auch sein früheres Netzwerk aus HJ-Zeiten. Aus diesem Reservoir rekrutierte er operatives IB-Personal, angefangen vom Heimleiter bis hin zum Landesgeschäftsführer.

Vor diesem Hintergrund sagte Carlo Schmid des öfteren wohl scherzhaft, dass er „den IB mit HJ-Funktionären“ aufgebaut habe. Hartmann passten solche Aussagen gar nicht, wie die Autorin Reinhardt aus Schriften herausfand. Er habe sich gegen solche Äußerungen verwahrt. Schließlich habe er mit seiner HJ-Vergangenheit abgeschlossen.

Hartmann, der die Tätigkeit beim IB immer ehrenamtlich ausübte, setzte bei seiner pädagogischen Zielsetzung unter anderem auf die Schwerpunkte Arbeit und Wohnen. „Prinzipiell setzte der IB in seinen Anfangsjahren an den Jugendkonzepten der Weimarer Republik und der bündischen Jugend an“, so Hafeneger. Innerhalb der bündischen Jugend nahm beispielsweise das Gemeinschaftsideal eine bedeutende Rolle ein.

Hartmann, den Reinhardt als einen Menschen beschreibt, der sich gut in verschiedenen System bewegen konnte, zeigte sich während seiner IB-Karriere als sehr flexibel. Als nach dem Krieg die Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft immer mehr gelang und 1961 nach dem Mauerbau auch die Flüchtlingsströme aus der DDR in den Westen abebbten, entdeckte Hartmann die zugewanderten Gastarbeiter als neues „Geschäftsfeld“ für den IB.

Stetig gewachsen

Und auch die 1968er-Bewegung, ihre Menschen und ihr Denken wusste Hartmann erfolgreich in die Arbeit des IB zu integrieren, wie Reinhardt und Hafeneger feststellen. „Er hätte zum damaligen Zeitpunkt auch die Entscheidung treffen können, wir belassen den IB so wie er ist. Hartmann hat es aber nicht getan“, sagt Reinhardt. In der Folge des 1968er-Bewegung und deren Nachwehen habe sich der IB professionalisiert und sei stetig gewachsen, so die Autorin weiter.

Das dürfte auch Hartmann gefallen haben, denn er sei ein geschäftstüchtiger „Player“ (Hafeneger) und geschickter Selbstvermarkter gewesen, dem es sehr wichtig war, von der Gesellschaft geschätzt und anerkannt zu werden.

Trotz seiner Erfolge war Hartmann bis in die 1980er-Jahre ein Tabu-Thema innerhalb der Organisation, wie Reinhardt herausgefunden hat. Und dieses „Schweigekartell“ um Hartmann habe auch mitunter zu einer Legendenbildung geführt. Damit wollte Reinhardt aufräumen. Hartmann sei nicht der alleinige Macher der IB gewesen, wie er sich gerne gesehen habe. Viele andere, wie Humblot und Schmid, hätten genauso ihren Anteil am Erfolg des IB gehabt. Und ohne diese beiden hätte auch Hartmann nicht diese Karriere innerhalb des IB machen können.

Für Reinhardt wiederholt sich aktuell einmal mehr die IB-Geschichte. Auch heute kümmere sich die Organisation, wenn auch unter anderen Vorzeichen, um Flüchtlinge. In diesem Zusammenhang fragte der Tübinger Bürgermeister, Boris Palmer, bei der Vorstellung des Buches, was wir aus der Geschichte des Internationalen Bundes über den Umgang mit Flüchtlingen lernen können.