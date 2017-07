EU soll Italien entlasten: Die Flüchtlingskrise ist zurück

„Die Notlage im Mittelmeerraum ist weder neu noch eine vorübergehende Erscheinung“, machte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gleich vorneweg deutlich.

In aller Eile hatte seine Behörde nach Italiens Drohung der vergangenen Woche, Schiffe mit geretteten Flüchtlingen, die in Seenot geraten waren, nicht mehr in die Häfen einfahren zu lassen, einen Notfallplan geschmiedet. Die Zahlen sind längst nicht so hoch wie im Krisenjahr 2015 – dennoch stiegen sie in den vergangenen Tagen und Wochen sprunghaft an.

Fast 100 000 kamen laut Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR seit Jahresbeginn über das Mittelmeer nach Europa.

Wegen des Abkommens mit der Türkei, die seit April 2016 ihre Grenzen zum EU-Nachbarn besser kontrolliert, kommen nur wenige davon in Griechenland an.

Der Großteil der Hilfesuchenden machte sich nach Italien auf: Knapp 85 000 waren es nach der jüngsten Statistik vom Montag. Vergangene Woche kamen allein 10 000 innerhalb von zwei Tagen. „Italien hat in den vergangenen beiden Jahren nie dagewesene Solidarität mit den Flüchtlingen bewiesen“, betonte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. Nun soll der Mittelmeeranrainer endlich Hilfe kommen.

35 Millionen Soforthilfe

35 Millionen Soforthilfe könnten umgehend nach Rom überwiesen werden, erklärte Timmermans. Zugleich sollen 46 Millionen in ein bilaterales Projekt zwischen Italien und Libyen fließen.

Darüber hinaus stehen 500 Beamte der zur Europäischen Grenz- und Küstenwache aufgerüsteten EU-Behörde Frontex bereit, um ans Mittelmeer entsandt zu werden. Nötig ist die Hilfe allemal. Mitte Mai hielten sich bereits 177 000 Asylsuchende im Land auf, aber nur wenige in den eigens eingerichteten Hotspots – jenen Zentren der EU, in der die Ankommenden registriert und ihre Fingerabdrücke in die Datenbank Eurodac eingespeist werden.

Lediglich 23 000 wurden in von Kommunen betreuten Einrichtungen aufgenommen, auch, weil sich viele der Gemeinden weigern, mit dem Innenministerium bei der Umverteilung zusammenzuarbeiten. Stattdessen lassen sich Geschäftswitternde für die Versorgung der Flüchtlinge bezahlen. 4,5 Milliarden Euro kostet das System zur Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen Italien pro Jahr.

Dennoch läuft es alles andere als reibungslos. Timmermans rief Italien dazu auf, „dringend“ alle Eritreer zu registrieren: Diese bekommen in den wenigsten Fällen Asyl, weil sie als Wirtschaftsflüchtlinge gelten und deshalb zurückgeschickt werden müssen. Damit war die Aufgabenliste aber noch längst nicht beendet: Italien müsse die Asylanträge schneller bearbeiten, forderte die Kommission. Es gilt, weitere Hotspots zur schnellen Identifizierung der Ankommenden einzurichten. Ausweisungen sollten mit der Ablehnung des Asylbescheids einhergehen. Um zu vermeiden, dass die Abgewiesenen untertauchen, könnten die Behörden auch Aufenthaltsvorschriften bis zur Abschiebung aussprechen, schlug die Kommission vor.

2000 Tote und Vermisste

Auch die immer wieder kursierenden Berichte, dass Hilfsorganisationen sich stets weiter und sogar bis in libysches Hoheitsgebiet wagen, um in Seenot geratene Menschen zu retten, sprach Timmermans an. Italien müsse einen Verhaltenskodex aufstellen – in Absprache mit der Kommission.

Doch ihre Arbeit scheint notwendig: Trotz ihres Einsatzes geht das UNHCR von 2000 Toten und Vermissten allein in diesem Jahr aus: Hilfsbedürftige, die nicht rechtzeitig gerettet werden konnten. Doch auch die übrigen Mitgliedstaaten kommen ihrer Pflicht nicht nach. Während die Innenminister im September 2015 per Mehrheitsrecht entschieden, 160 000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien umzuverteilen, sind seither weniger als 10 000 Menschen in andere Mitgliedstaaten umgesiedelt worden.

Dabei läuft der Zeitrahmen dafür in diesem Herbst aus. Dennoch weigern sich die Viségrad-Staaten (Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei) beharrlich, Flüchtlinge aufzunehmen, klagten teils sogar vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die „aufgezwungene“ Entscheidung.

Die Flüchtlingskrise ist zurück – und lässt alte Muster wieder aufkommen. Gerade kündigte Österreichs Außenminister Sebastian Kurz an, 750 Soldaten für die Grenzsicherung am Brennerpass bereitzustellen. Der Schritt dürfte beim Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag zur Sprache kommen.

dfg f dgh tg