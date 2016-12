Frankfurt setzt ein Zeichen: Die Mieten steigen und steigen

Begehrte Wohnlagen bleiben teuer – für Käufer wie Mieter. Das liegt auch daran, dass Hunderttausende Wohnungen fehlen. In Frankfurt hat die Stadt für die eigene Wohnungsbaugesellschaft eine eigene Mietpreisbremse eingeführt.

Für Miete oder die eigene Immobilie müssen viele Menschen im kommenden Jahr erneut tiefer in die Tasche greifen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Preisspirale weiter dreht“, sagte der Direktor des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten. Das gelte vor allem für Großstädte, Ballungsgebiete wie das Rhein-Main-Gebiet und Universitätsstädte. Auch der seit 2010 andauernde Preisanstieg bei Wohnimmobilien wird sich nach Überzeugung von Experten fortsetzen. Hier tut sich inzwischen sogar auf dem Land einiges.

„Es gibt Anzeichen dafür, dass es auch in ländlichen Bereichen zuletzt leichte Preissteigerungen gegeben hat“, sagte Peter Ache, Geschäftsstellenleiter des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse. Die amtlichen Ausschüsse gewinnen ihre Erkenntnisse aus Kaufverträgen. Insgesamt sei das Investitionsvolumen in diesem Jahr nach vorläufigen Daten weiter gestiegen, sagte Ache.

Auch die Mieten zogen an – in Großstädten nach einem Umzug um sieben bis acht Prozent, wie der Mieterbund registrierte. Die Bestandsmieten verteuerten sich demnach zwar nicht ganz so stark, aber doch spürbar. „Es gibt kein Indiz, dass die Mieten 2017 weniger stark steigen“, sagte Siebenkotten.

„Die Wohnungssituation in den Ballungsräumen wird sich weiter anspannen“, prognostizieren auch die Wohnungsunternehmen. Trotz steigender Baugenehmigungen werde derzeit nicht einmal „der Status quo des Wohnraum-Mangels gehalten“, kritisierte der Präsident des Branchenverbands GdW, Axel Gedaschko.

Inzwischen fehlten in Deutschland 850 000 Wohnungen. Einfach höher und dichter zu bauen reiche da nicht mehr aus. „Wir brauchen neue Stadtteile und zugleich Verdichtung in den bestehenden“, forderte Gedaschko. Für Baufirmen bedeutet die Entwicklung voraussichtlich über Jahre gute Geschäfte.

Brisantes Thema

Gerade in Frankfurt ist der Wohnungsmarkt angespannt. Dort gewann Peter Feldmann (SPD) mit dem Thema Wohnungsmangel und hohen Mieten 2012 die Oberbürgermeisterwahl. Er war einer der ersten, die die Brisanz dieses Themas erkannt hatten.

In der Folge setze Feldmann als Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding eine umstrittene Mietpreisbremse für die knapp 51 000 Wohnungen der ABG Holding durch. Dabei sind die frei finanzierten Wohnungen der ABG Holding schon jetzt mit einer Durchschnittsmiete von 7,82 Euro günstiger als die durchschnittliche Marktmiete. Der Wohnungsmarktbericht der Industrie- und Handelskammer ermittelte 10,24 Euro je Quadratmeter.

Die nächsten fünf Jahre dürfen die Mieten der ABG Holding laut Aufsichtsratsbeschluss nur um maximal ein Prozent jährlich steigen. Die Kosten dafür bezifferte Geschäftsführer Frank Junker auf rund eine Million Euro pro Jahr.

Die Absicht des Oberbürgermeisters ist es, dass dadurch eine preisdämpfende Wirkung auf den Mietspiegel ausgeübt wird. Der in diesem Jahr aktualisierte Frankfurter Mietspiegel wies seit 2014 nur eine moderate Steigerung der Mieten um 1,8 Prozent aus, das bedeutet nur 0,9 Prozent pro Jahr. Die durchschnittliche Nettokaltmiete steigt demnach in Frankfurt von 8,66 Euro um 1,8 Prozent auf 8,81 Euro pro Quadratmeter im Monat. Ein komplett neuer Mietspiegel wird erst 2018 erstellt. dpa/tre