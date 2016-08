"Wir schaffen das": Die zerrissene Republik

Der erste Streit ist nur eine sehr, sehr schwache Erinnerung. Irgendetwas kurz vor dem Schlafengehen oder vielleicht sogar beim familieninternen heiligen Samstagmorgen-Espresso. Ein kurzer Wortwechsel, etwas in der Art von „Nein!“ – „Warum denn nicht?“ – „Weil es zu viele sind!“. Nichts eskaliert, es bleibt einfach eine Meinungsverschiedenheit. Eine, die man aushalten kann.

Ein paar Tage darauf dann der Anruf eines Kollegen. Gescheit und gebildet, ein differenzierter Denker. Eigentlich. Jetzt aber redet er davon, wie sich „der Islam“ in Schulen, Städten, in der Republik „breitmacht“, wie er Schulen und Städte dominiere und bald auch die Republik, jetzt nennt er Deutschland einen „failed state“, einen „gescheiterten Staat“. Das Telefonat dauert eine Stunde. Beruhigung ist unmöglich, für einen sinnvollen Diskurs zu viel Gefühl in der Leitung. Keine Gemeinsamkeit am Ende, nicht einmal eine Annäherung. „Du wirst schon sehen“, sagt der Kollege vor dem Auflegen. Und: „Sie ist schuld.“ Und dann eine Drohung, die bald, genau anders gemeint, Karriere machen wird: „Das ist nicht mehr mein Land!“

Kann das sein? Wegen dieser drei Worte. Meint er das ernst?

Ratlosigkeit bleibt zurück. Ein Gefühl wie – genau, wie vor dreißig Jahren. Drei Worte auch damals. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident, nannte in seiner Rede zur vierzigsten Wiederkehr des Kriegsendes den 8. Mai 1945 „Tag der Befreiung“. Durch die Republik, die alte noch, die kleine, nicht nur völkerrechtlich unsouveräne, ging ein Riss. Er teilte am selben Abend den Esstisch im Elternhaus. „Kapitulation“ und „Niederlage“ beharrte mein Vater, Not-Abitur, vier Jahre an der Front, drei Monate US-Kriegsgefangenschaft, nur ein Davongekommener also, wenn auch fürs Leben Geprägter. „Befreiung“ befand meine Mutter, neun Jahre jünger, ein Backfisch damals, der den Todesmarsch der KZ-Häftlinge gesehen hatte und dem der BdM endlich gestohlen bleiben konnte.

Wie subjektiv doch Wahrheit sein kann. Oder muss?

„Wir schaffen das“ glaubt also Angela Merkel. Oder hat sie es nur dahingesagt, bei ihrem Sommerauftritt vor einem Jahr? Und wiederholt es seitdem, weil Horst Seehofer das Gegenteil sagt? Und glaubt. Beim ihm darf man sicher sein.

Die wirklichen Überzeugungen der Kanzlerin müssten – klänge das nicht nach Apokalypse und wäre also in diesem Zusammenhang kreuzgefährlich – ein Buch mit sieben Siegeln genannt werden.

Ein Jahrzehnt lang war das den Wählern egal; und wer sich beschwerte, politische Programmatik einforderte oder gar Regieren statt Reagieren, wurde zum Nörgler gestempelt, zum Querulanten. Die neue, große Republik – voran ihr jüngerer Teil – wollte gar nicht behelligt werden mit dem, was Merkel dachte und wollte und tat. Oder auch nicht.

Diese Bequemlichkeit erzeugte einen doppelten Entwöhnungs-Effekt. Kein einziges Mal wurde in der Ära Merkel irgendetwas so wichtig genommen, dass im Parlament – oder ersatzweise und noch besser: in der Gesellschaft – darum richtig gestritten oder wenigstens gerungen worden wäre. Also bis zu einer Entscheidung oder Lösung oder einem Kompromiss. Politische Ideen, die das ganze Land diskutiert – wie die West-Anbindung oder die Ost-Verträge? Nur die Generation 50 plus weiß noch, wie aufregend das ist. Und wie produktiv.

Berlin am „Wir-schaffen-das“-Jahrestag 1 quält sich dem Ende der großen Bundestagsferien entgegen. Trotzdem ist Wahlkampf, auch in Mecklenburg und Vorpommern, und die Populisten aller Richtungen plakatieren, sinngemäß, es sei nicht zu schaffen.

Die Kanzlerin reist, in der Republik, in Europa, irgendwie geht es immer um die Flüchtlinge, mindestens auch. Aber so im Großen und Ganzen. Nie im Detail. Und nie redet sie darüber, wer „wir“ ist. Und wie „schaffen“ geht. Und was, exakt, „das“ sein soll.

Hat die Republik einen Riss? Und hat, falls ja, Angela Merkel sie zerrissen? Am heimischen Küchentisch wird auch das diskutiert. Im Bundestag nicht. In der Küche sind die Meinungen noch immer geteilt, manchmal schwer.

Der Kollege, der Deutschland weiter mit dem Südsudan gleichsetzt, mit Afghanistan, dem Jemen, Haiti, sieht seine Ängste bei Pegida, AfD und sonstigen Protestanhäufungen in den ganz falschen Händen.

Und man wünscht sich, die Gesellschaft würde endlich entschlossen das übernehmen, was die Politik nicht zustande bringt: Den Streit zu führen darüber, was sie schaffen kann. Und will.

