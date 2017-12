Diplomaten: Lage in Korea größte Bedrohung für den Frieden

Terrormiliz IS im Irak militärisch besiegt

Bagdad. Vor dreieinhalb Jahren überrannte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) große Teile im Irak. Nach jahrelangen schweren Kämpfen sind die Extremisten in dem Land nun besiegt. Dass das aber nicht das Ende des IS ist, zeigt sich in der Stadt Kirkuk. mehr