Interview: Dirk Steffens: Das kann jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen

Dirk Steffens ist ein bekanntes Fernsehgesicht, der Schutz der Natur sein Herzensanliegen. Derzeit ist er mit einer Show unterwegs, die ihn auch in die Frankfurter Festhalle führt, und in der er die spektakulärsten Naturbilder zeigt. Vor seinem Gastspiel sprach Klaus Späne mit ihm.

Herr Steffens, Sie sind nicht nur Naturfilmer. Sie haben auch einen kuriosen Zweitjob als Honorarkonsul des Südseestaates Palau, der durch den steigenden Meeresspiegel bedroht ist. Ist es dort bereits Fünf vor Zwölf?

DIRK STEFFENS: Palau ist nicht direkt vom Untergang bedroht, weil es sich, von einigen Atollen abgesehen, um die Spitzen unterseeischer Berge handelt. Daher ragt Palau etwas höher aus dem Meer heraus als die Malediven oder andere Südseestaaten. Wo man den Klimawandel aber sehr stark merkt, ist der Zustand der Korallenriffe. Palau ist eines der wunderbarsten Tauchreviere auf diesem Planeten mit einem traumhaften Riff. Durch die Erwärmung der Meere gibt es dort aber immer wieder eine Korallenbleiche. Sogar bei einem solchen Unterwasserparadies merkt man also inzwischen die Auswirkungen des menschlichen Handelns, vor allem unter Wasser und bei den Fischen. Auch den Anstieg des Meeresspiegels spürt man, aber Palau wird im Gegensatz zu anderen Staaten nicht versinken.

Sie haben die Absage an die Klimaschutzziele durch die deutsche Groko sehr kritisch kommentiert. Das muss Sie ziemlich geärgert haben.

STEFFENS: Ja, das hat mich sehr geärgert, weil wir Deutschen immer noch in dem Bewusstsein leben, wir seien so etwas wie Umweltschutzweltmeister auf diesem Planeten. Insbesondere unsere Regierung und unsere Kanzlerin – Stichwort Klimakanzlerin – suggeriert das. Und das obwohl es inzwischen nicht mehr wahr ist und uns viele Länder überholt haben.

Wie stehen wir generell im internationalen Vergleich da?

STEFFENS: Ich würde uns im Mittelfeld ansiedeln. Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung ist bei uns überdurchschnittlich. Aber die Umsetzung in den verschiedenen Politikbereichen ist unterdurchschnittlich. Wir sind ein dicht besiedeltes Land mit einer intensiven Landwirtschaft. Im Hinblick auf das Artensterben, wahrscheinlich eines der größten Probleme des Jahrhunderts für die Menschheit, ist die Landwirtschaft der entscheidende Faktor.

Wobei die Landwirtschaft auch eine wichtige Funktion hat, etwa beim Erhalt unserer natürlichen Ressourcen.

STEFFENS: Wir leben in einer Landschaft, die seit Jahrhunderten eine Kulturlandschaft ist. Das ist erst einmal etwas Gutes. Kleines Beispiel: Die höchste Artenvielfalt gab es in Deutschland nicht, als es noch keine Menschen gab, sondern im Jahr 1800, weil es damals die kleinbäuerlichen Betriebe gab. Vorher war Deutschland Wald. Es gab also nur Tiere und Pflanzen, die im Wald leben können. Und durch die nachhaltige Landwirtschaft, die früher die einzige Landwirtschaft war, konnten auch Feldtiere hier leben, so dass die Artenvielfalt durch die Landwirtschaft die höchste überhaupt war. Aber inzwischen sind die insektenfreien Maiswüsten so schlimm, dass sogar die Bienen in die Städte flüchten. Die Landwirtschaft ist also unser entscheidendes Thema für Artenvielfalt und Umweltschutz in den kommenden Jahrzehnten.

Insofern ist es verwunderlich, dass die SPD diese Klimapolitik mitträgt.

STEFFENS: Ich ärgere mich sehr darüber, dass einige Politiker offenbar ihre Hausaufgaben in Sachen Klimaschutz nicht gemacht haben. Ökonomisch und ökologisch ist diese Absage eine schlechte Nachricht für unsere Zukunft. Eine Wirtschaft kann nicht funktionieren, wenn man die Umwelttechnologien von morgen jetzt verschläft. Gerade für unsere Autoindustrie ist das existenziell. Und damit gefährdet man ja auch Arbeitsplätze.

Sie sagen „man kann nicht Naturfilmer sein, ohne Naturschützer zu sein“. Gab es für diese Erkenntnis ein Schlüsselerlebnis?

STEFFENS: Es gibt nicht dieses eine Damaskuserlebnis. Ich mache das jetzt schon seit Jahrzehnten. Ich war vor über 20 Jahren das erste Mal in Palau und habe das damals als Paradies auf Erden empfunden. Inzwischen war ich schon über 20 Mal da, und jedes Mal werden die Fischschwärme etwas kleiner, sind ein paar Korallen weg, ist ein kleiner Mangrovenwald abgerodet. Egal ob ich nach Afrika fahre, nach Patagonien, in die Arktis: Immer wenn ich zum zweiten, dritten oder vierten Mal irgendwo hinkomme, sehe ich die Veränderungen. Ich bin also zum Augenzeugen des globalen Wandels geworden – und zum Umweltschützer, was ich nie geplant hatte. Man kann das als Journalist nicht dauerhaft ignorieren und weiter nur Hochglanzbilder machen und Menschen zum Staunen bringen. Man muss irgendwann – das ist eine Frage der Haltung und der Aufrichtigkeit – auch die andere Geschichte miterzählen.

Sie waren schon in über 120 Ländern. Sind Sie fasziniert oder entsetzt über das, was Sie dort immer wieder sehen?

STEFFENS: Beides. Das liegt in der Natur des Menschen. Man fährt raus, begegnet einem wilden Tier und ist genauso begeistert wie beim allerersten Mal vor 25 Jahren. Und dann drehen Sie sich um und sehen den Müllberg, Wilderer oder sonst irgendwas Schlimmes, schon ist man zerrissen zwischen der Begeisterung über die wunderbare Natur, die es ja immer noch gibt, und der Bedrohung. Damit müssen wir Menschen überall leben.

Was meinen Sie damit?

STEFFENS: Wenn man sich in Deutschland im politischen Umfeld umguckt, sieht man sehr aufrichtige Politiker, die das Beste fürs Land wollen. Aber wir sehen auch miese Populisten, die was weiß ich woher ihre Ideen bekommen. So ist es überall, wo Menschen wirken, gehen Gut und Böse nebeneinander her. Das ist beim Naturfilm auch so. Ich versuche, diese beiden Dinge zu benennen und nicht nur als Hochglanzproduzent oder nicht nur als Umweltaktivist zu agieren, sondern genau wie ein guter Politikjournalist, was ich ja gelernt habe, beide Seiten abzubilden.

Was hat Sie zuletzt schockiert?

STEFFENS: Was man immer mit sich trägt, sind die jüngsten Eindrücke. Ich bin vor kurzem aus dem Kongo zurückgekommen und habe dort mit eigenen Augen gesehen, wie Bonobos mit Schrotflinten abgeschossen werden. Das ist schwer zu ertragen. Das sind unsere nächsten Verwandten im Tierreich mit 99 Prozent genetischer Übereinstimmung; da hat man das Gefühl, es mit kleinen behaarten Menschen zu tun zu haben, so intelligent und so sozial, wie die sind.

Steht man als Naturfilmer nicht auch gelegentlich in einem Zwiespalt: Einerseits über den Zustand der Welt informieren, andererseits ist man dadurch eventuell ein Wegbereiter für den Massentourismus?

STEFFENS: Ja, da gibt es dieses schöne Zitat von Hans-Magnus Enzensberger: „Der Reisende zerstört, was er sucht, indem er es findet.“ Das ist ein wenig das Dilemma des Naturfilmers. Aber man kann Beispiel von beiden Seiten bringen: Es gibt Fälle, und zwar leider sehr viele, in denen hat der zunehmende Tourismus Naturräume zerstört. Es gibt aber auch andere Beispiele wie Botswana oder die Berggorilla-Population im Virunga-Nationalpark.

Oder die Serengeti.

STEFFENS: Oder die Serengeti. Viele Paradiese würde es ohne Tourismus nicht mehr geben. Das heißt für mich unterm Strich: Man kann nicht sagen, Tourismus ist gut oder schlecht, das wäre zu einfach. Die richtige Antwort ist differenzierter: Es kommt darauf an, wie der Tourismus gemacht ist. Er kann Natur retten. Er kann aber auch Natur zerstören.

Nicht umsonst gibt es zunehmend Länder, die auf Walbeobachtung setzen statt auf Waljagd.

STEFFENS: Genau. Sie müssen sich einmal vorstellen: Sie und Ihre Familie leben auf einer kleinen Insel im Pazifik seit Generationen vom Walfang und der Fischerei. Dann kommt plötzlich jemand vom WWF oder von Greenpeace und sagt „Jetzt hör mal auf damit“. Versuchen Sie sich in die Lage des Fischers zu versetzen. Er muss Nein sagen, weil er davon lebt. Sie können aber auch sagen: „Wenn du Whalewatching machst, verdienst du nicht nur einmal Geld, du hast 10 oder 20 Jahre lang eine Einnahmequelle, und deine Kinder haben eine Perspektive.“ Das ist das Entscheidende. Man muss den Menschen vor Ort immer eine Perspektive mitgeben. Naturschutz ohne Menschenschutz kann nicht funktionieren.

Sie sagten mal, wir alle können täglich unser Verhalten ändern, und wir sollten viel mehr über die Konsequenzen unseres Konsums nachdenken. Wo setzen Sie da an?

STEFFENS: Da gibt es tausend Beispiele. Sie können bei jedem Griff ins Supermarkt-Regal eine Entscheidung treffen: Was ist für ein Umweltsiegel drauf? Ist überhaupt ein Siegel drauf? Ist es ein nachhaltiges Produkt, auch wenn es ein paar Cent teurer ist? Kauf ich die Milch aus der Region oder von irgendwo? Jeder Mensch hat hundert Mal am Tag die Wahl. Und wenn er ab und zu mal das Richtige tut, hilft das. Unser Kosumgüterverbrauch ist schließlich so hoch, dass jeder Deutsche drei Mal so viele Rohstoffe verbraucht wie zum Beispiel ein Chinese.

Sind wir gerade dabei, unsere Erde zu ruinieren oder gibt es noch Hoffnung?

STEFFENS: Wenn wir etwas ruinieren, dann ruinieren wir uns selbst. Der Erde ist es ja völlig egal, ob es uns gibt oder nicht. Die einzigen, die sich für uns interessieren, sind wir selbst. Wir bedrohen die Art und Weise, wie wir leben, weil wir bedenkenlos mit den Ressourcen umgehen. Aber die gute Nachricht ist: Das kann man auch wieder in den Griff kriegen. Wir haben das Wissen und wir haben die Technik dazu. Das einzige, was noch fehlt, ist der Wille.

Sie sind eher optimistisch?

STEFFENS: Ja, ich bin Berufsoptimist. Es gibt ja auch keine Alternative. Wir reden hier über das Existenziellste, das es gibt. Terrorismus, Wirtschaftskrisen, all das ist im Vergleich dazu eher Kleinkram. Das gibt es nur auf Grundlage der biologischen Lebensgrundlagen. Und wenn die nicht mehr da sind, gibt es gar keine anderen Themen mehr. Das heißt: Umweltschutz ist das wichtigste Thema der Welt. Und wenn wir das verbocken, sind wir weg. Insofern ist Optimismus die einzige Möglichkeit.

