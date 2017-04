Islamisten unter Verdacht – „Stadien nicht zu Hochsicherheitstrakten machen“: Dortmunder trotzen dem Terror

Die Solidarität mit Borussia Dortmund ist groß. Auch den Verantwortlichen und Spielern von Eintracht Frankfurt geht der Anschlag nahe. Am Samstag spielt der Bundesligist selbst in Dortmund.

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat der Fußball-Bundesligist gestern Abend schon wieder gespielt. Die Fußballer betraten am Mittwoch kurz nach 18 Uhr zu den Klängen von Verdis Triumphmarsch aus der Oper Aida den Rasen ihres Stadions zum Spiel gegen den AS Monaco. Die Fans spendeten lauten Beifall. Und doch sagte Trainer Thomas Tuchel: „Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen.“

Während die Dortmunder versuchten, sich nach dem Schock wieder auf den Fußball zu konzentrieren, offenbarten die Ermittler das ganze Ausmaß des heimtückischen Angriffs am Dienstagabend. Es gebe möglicherweise einen islamistischen Bezug, berichtete Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe und sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat. Ein Islamist sei festgenommen. Bei ihm soll es sich um einen Iraker (25) aus Wuppertal handeln, meldete der „Kölner Stadt-Anzeiger“. Polizisten durchsuchten die Wohnung eines zweiten Tatverdächtigen aus dem islamistischen Spektrum.

Bei dem Sprengstoffanschlag mit zwei Verletzten bohrte sich auch ein Metallstift in die Kopfstütze eines Sitzes im Mannschaftsbus des Bundesligisten. „Wir können daher von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte Köhler.

Bei dem Anschlag wurden der Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Bartra musste nach einem Bruch des rechten Handgelenks operiert werden. Der auf einem Begleitmotorrad neben dem Bus fahrende Polizist erlitt ein Knalltrauma und einen Schock.

Nach dem Anschlag erfuhren die Dortmunder viel Solidarität. Axel Hellmann, Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt, sagte: „Es ist ein Angriff auf die Integrität und Freizügigkeit des Fußballs, der nicht nur Borussia Dortmund, sondern die ganze Fußballfamilie und alle Vereine betrifft.“

Die Frankfurter Eintracht wird am kommenden Samstag selbst in Dortmund sein und gegen den BVB spielen. Hellmann kündigte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an, ohne dabei ins Detail gehen zu wollen.

Neue Routen für Busse?

In der Regel ist es so, dass die Mannschaften aus der ersten Fußball-Bundesliga vor Heimspielen immer im gleichen Hotel übernachten und dann mit dem Bus auf immer der gleichen Strecke zum Stadion fahren. Zu der Diskussion, ob künftig die Routen geändert werden müssen: „Es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass der Anfahrtsweg, den wir nehmen, die sicherste Variante ist um am leichtesten beherrschbar ist.“ Hellmann fügte hinzu: „Es wäre völlig falsch, alles dem Thema Sicherheit unterzuordnen. Dann hätten wir nicht nur Stadien als Hochsicherheitstrakt, sondern auch Geschäftsstellen, Trainingsplätze und Anfahrtswege. Dann müsste man mit einem Panzer zum Auswärtsspiel fahren.“

Manfred Füllhardt, Sprecher der Frankfurter Polizei, sagte: „Solange wir nichts über Hintergründe der Tat wissen, ist es zu früh, um Maßnahmen zu treffen.“

Die Mannschaftsbusse der Fußballer sind nicht besser gesichert als andere Busse. Ein Sprecher des Herstellers MAN sagte: „Diese Bundesliga-Mannschaftsbusse entsprechen im Wesentlichen den Sicherheitsstandards moderner Reisebusse.“ Panzerglas könne man deshalb nicht einbauen, weil dann ein Fluchtweg versperrt wäre.

