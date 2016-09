Draghi stellt sich Fragen des Bundestages

Wirtschaftsminister Al-Wazir will Fluglärm am Frankfurter Airport beschränken Lärmobergrenze am Flughafen ist für Fraport „inakzeptabel“

Wiesbaden. Wirtschaftsminister Al-Wazir hat gestern sein lange erwartetes Konzept für eine Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen vorgelegt. Betreiber Fraport bezeichnet den Vorschlag als nicht akzeptabel. mehr