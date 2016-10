Weg für Handelsabkommen frei: Durchbruch bei Ceta

Kurz nach dem Mittag kam der große Durchbruch. Belgiens Premierminister Charles Michel twitterte, worauf die EU seit Tagen gehofft hatte: „Einigung zu Ceta. Alle Parlamente können nun zustimmen.“ Bereits bis heute um Mitternacht sollen die Regionalvolksvertretungen seines Landes grünes Licht für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada geben, ohne das Michel den Vertrag nicht unterzeichnen darf. Der innerbelgische Kompromiss kam damit ausgerechnet an jenem Tag zustande, an dem der Premier gemeinsam mit seinen 27 Amtskollegen eigentlich bereits seine Unterschrift unter den Vertrag setzen sollte – Seite an Seite mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau.

Ein guter Kompromiss Aufatmen darf man nur vorläufig – denn heute müssen die Regionalparlamente Belgiens noch über den Ceta-Kompromiss abstimmen.

Die Zusammenkunft in Brüssel wollte Ratspräsident Donald Tusk bis zuletzt nicht absagen – das übernahm schließlich Trudeau, der seinen Besuch in der Nacht zu Donnerstag für den selben Tag kurzerhand selbst abblies. Einen neuen Termin gibt es zwar noch nicht: „Da nicht alle EU-Mitgliedstaaten bereit sind, Ceta zu unterzeichnen, wird der EU-Kanada-Gipfel heute nicht wie geplant beginnen“, hieß es am Morgen lapidar aus Brüssel. Dass der Durchbruch dann doch gelingen könnte, hatte man dort wohl zumindest nicht laut zu sagen gewagt.

Große Erleichterung

Paul Magnette, der Ministerpräsident der Wallonie, stand im Rampenlicht des Gezerres um Ceta – sein Parlament hatte mit seinem Nein der belgischen Bundesregierung buchstäblich die Hände gebunden. Denn für die Unterzeichnung braucht Premier Michel das Mandat aller Regionalregierungen. Noch am Donnerstagmorgen hatte Magnette sich eher vorsichtig optimistisch gegeben: „Wir haben noch zwei bis drei rechtliche Punkte zu klären, es kann schnell gehen.“ Umso größer war die Erleichterung, als dann doch „weißer Rauch“ aus Brüssel aufstieg. Tusk begrüßte den innerbelgischen Kompromiss als „gute Nachricht“. Nun könnte tatsächlich alles sehr zügig gehen. Zunächst müssen dafür aber die übrigen Mitgliedstaaten dem von Belgien eingereichten Zusatzdokument zustimmen, das unter anderem Schutzklauseln für die belgische Landwirtschaft beinhaltet und aus dem Schiedsgericht ein echtes internationales Handelsgericht macht. Dafür wäre nicht zwingend ein neuer Gipfel der 28 EU-Staats- und Regierungschefs notwendig, diese könnten auch ihre EU-Botschafter mit den Details betrauen, die im Anschluss das Einverständnis der Regierungshauptstädte schriftlich einholen könnten. Der Text sei dem Gremium der ständigen Vertretungen bereits übermittelt worden, sagte Premier Michel am Donnerstagmittag. Nach der Zustimmung der Mitgliedstaaten müsste sich dann noch Kanada mit dem Papier einverstanden erklären, als Anhang an das Vertragswerk von beiden Seiten ratifiziert würde. „Sobald alle Verfahren zur Unterzeichnung von Ceta durch die EU beendet sind, werde ich Premierminister Justin Trudeau kontaktieren“, versprach Ratspräsident Tusk gestern.

Nur wenige Nein-Sager

Im Anschluss gibt das Europäische Parlament sein Votum über den Vertrag ab – einer breiten Mehrheit der größten Fraktionen, den Volksparteien der EVP, den Sozialdemokraten der S&D sowie den Liberalen, ist der Freihandel mit Kanada willkommen. Abweichler aus den eigenen Reihen dürfte es nur wenige geben. Damit könnte der Vertrag auf EU-Ebene doch noch wie geplant Anfang kommenden Jahres vorläufig in Kraft treten, während in den Parlamenten der Mitgliedstaaten der Ratifizierungsprozess beginnen würde.