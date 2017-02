EU-Abgeordnete stimmen Ceta-Handelsabkommen zu

Durchsuchungen bei Ditib-Imamen wegen Spionage-Verdachts

Karlsruhe. Der Moscheeverband Ditib steht nach mutmaßlichen Spitzel-Aktivitäten einiger Geistlicher für die Regierung in Ankara in der Kritik. Die Vorwürfe wiegen schwer. Jetzt suchen Ermittler in Wohnungen nach Beweisen. mehr