EU-Außenminister diskutieren Syrien-Konflikt

Fünf Tote bei IS-Selbstmordanschlägen in der Südosttürkei

Istanbul. Polizisten rücken zu Razzien gegen die Terrormiliz IS in Gaziantep aus. Zwei Attentäter sprengen sich in die Luft, drei Beamte sterben. Die Terrormiliz soll einen Anschlag auf Aleviten geplant haben. mehr