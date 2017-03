EU-Parlament: Schulz überschritt Kompetenzen bei Beförderung

Mindestens 34 Tote bei IS-Angriff auf Krankenhaus in Kabul

Kabul. Als Ärzte verkleidet schaffen es vier Kämpfer des Islamischen Staats in das größte Militärkrankenhaus Afghanistans hinein. Fast alle ihre Opfer sind Patienten, Besucher oder Ärzte. Es ist der vierte große Anschlag in Kabul in diesem Jahr. Und Beweis: Der IS lebt auch hier. mehr