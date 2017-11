EU-Regierungschefs appellieren an deutsche Parteien

Insa-Umfrage: FDP im Aufwind

Berlin. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche haben Liberale, Sozialdemokraten, Grüne und Linke in einer Umfrage in der Wählergunst leicht zugelegt. Dagegen rutschten die Union und die AfD in der Umfrage des Insa-Institus im Auftrag des Magazins „Focus” leicht ab. mehr