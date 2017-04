EVP: London muss mit harter Brexit-Verhandlung rechnen

Großbritannien muss sich aus Sicht des Fraktionschefs der Christdemokraten im EU-Parlament auf harte Brexit-Verhandlungen vorbereiten.

„Ich habe das Gefühl, London denkt, es könne sich die positiven Dinge nehmen und die negativen weglassen”, sagte Manfred Weber (CSU) in Straßburg bei der Parlamentsdebatte über einen EU-Austritt Großbritanniens. Ein solches Kirschenpicken werde es nicht geben. „Ein Staat außerhalb der Europäischen Union kann nicht dieselben oder bessere Bedingungen haben als ein Staat innerhalb.”

Das EU-Parlament muss einem Brexit-Abkommen zustimmen. Am Freitag verschickte EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Entwurf für die Verhandlungsleitlinien an die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten. Ende April sollen diese bei einem Gipfel in Brüssel beschlossen werden.

(dpa)