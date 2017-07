Beerdigung im Familienkreis im Konrad-Adenauer-Park: Ein Abschied daheim

Sein Herz schlug für Deutschland und Europa. Doch auch wenn er Weltpolitik machte, blieb er im Grunde dieses Herzens immer ein Pfälzer. Am Samstag gaben zahlreiche Trauergäste aus seiner Heimat und aller Welt Helmut Kohl in Speyer das letzte Geleit.

Speyer weiß, wie großer Bahnhof geht. Damals, als Helmut Kohl noch Kanzler war, führte er Thatcher, Bush sen., Gorbatschow, Jelzin und andere Weltpolitiker in das Städtchen in der Pfalz. Ereignisse, die sich die Speyerer nicht entgehen ließen, sie winkten mit Fähnchen, jubelten dem Kanzler und seinem Besuch zu. Sie fühlten sich als Teil der Weltgeschichte. An diesem Samstag ist alles anders. Stille liegt über der Stadt.

Kommentar: Zwei Seiten, eine Medaille Der erste europäische Trauerakt ist vollzogen, Helmut Kohl gerühmt und geehrt und zu Grabe getragen worden. Straßburg, Ludwigshafen, Speyer – es gab keine besseren Orte, diesen großen europäischen Staatsmann, die europäische Lichtgestalt, die ihresgleichen sucht, zu betrauern. clearing

Die Straßen sind leer, nur die Präsenz zahlreicher Polizisten, weitläufige Absperrungen und die zahlreichen Kränze, unter anderem vom 1. FC Kaiserslautern, die links vom Domeingang liegen, weisen darauf hin, dass an diesem Tag noch etwas Großes geschehen soll. Und natürlich das große Transparent, das an der Mündung des Speyerbachs in den Rhein hängt: „Danke Helmut. Herzlich willkommen zurück in Speyer“ ist zu lesen, dazu zwei gemalte Herzen.

Speyer ist das Ziel von Helmut Kohls letzter Reise, die am Morgen in Ludwigshafen begonnen hatte. Nach dem Trauerakt in Straßburg war der Sarg Kohls am Nachmittag per Hubschrauber zurück in dessen Geburtsstadt Ludwigshafen geflogen worden. Dort fuhr ein Trauerkonvoi durch die Innenstadt, bevor der Sarg an Bord der „MS Mainz“ rund fünf Kilometer über den Rhein nach Speyer gebracht wurde.

Dort ist am Nachmittag noch erstaunlich wenig los. Vereinzelt gehen Spaziergänger ihres Weges, sitzen Menschen auf den Bänken – wie Martin Gabriel. Der 60-Jährige reiste bereits am Vortag mit seinem Wohnmobil aus Sachsenheim an, bezeichnet sich selbst als „absoluten Fan“ Helmut Kohls. „Auf ihn konnte man sich verlassen, sein Wort galt, zu ihm konnte man noch aufschauen“, sagt Gabriel. „Es ist mir ein Bedürfnis, ihm die letzte Ehre zu erweisen.“ Das hört man oft an diesem Spätnachmittag, als sich das Rheinufer langsam füllt.

Mehrere hundert Menschen stehen hinter den Absperrungen, als die „MS Mainz“ anlegt. Ein achtköpfiges Ehrenbataillon der Bundeswehr trägt den mit Deutschlandfahne bedeckten Sarg zum Wagen. Dahinter Maike Kohl-Richter, ganz in Schwarz, mit Hut, Sonnenbrille, Kostüm und Lackschuhen. Sie scheint erstarrt. Totenstille herrscht in diesen langen Minuten am Rheinufer. Die Schaulustigen blicken zum Sarg, machen Fotos – und schweigen. Helmut Kohl ist zum letzten Mal in Speyer angekommen. An diesem Ort, mit diesem Dom, an dem „der Atem der Geschichte so sehr spürbar ist, wo man mitten in Deutschland und Europa ist“, wie er einst sagte. Noch einmal ist Speyer Zentrum eines weltgeschichtlichen Moments.

„Generation Kohl“

Maike Kohl-Richter setzt sich auf den Beifahrersitz des Sargwagens, der Konvoi fährt in schnellem Schritttempo über die Rheinallee. Der Himmel dunkel, wolkenverhangen. Vor dem Dom warten geladene Gäste auf Einlass. „Wir sind die Generation, die von Helmut Kohl geprägt wurde. Wenn man Bill Clinton über ihn reden hört, geht das einem nahe, er ist Teil der eignen Geschichte“, sagt CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der auch am Trauerakt in Straßburg teilgenommen und wie Kohl Historiker ist. Spitzenpolitiker wie Merkel, Steinmeier, Juncker und Clinton, Weggefährten wie Geißler, Vogel, Blüm und Kinkel – sie alle nehmen am Requiem im Kaiserdom teil.

Im Domgarten ist eine Leinwand für die Liveübertragung aufgebaut, 3500 Menschen hätten dort Platz. Am Ende zählt die Polizei rund 600. Bischof Karl-Heinz Wiesemann nennt Kohl einen „wahrhaft großen Staatsmann“, drückt der Witwe, den Söhnen und Enkeln sein Mitgefühl aus. „Es ist der Abschied von einem Menschen, mit allem, was Menschsein in Kraft und in Schwäche bedeutet.“ Die Söhne Kohls, mit denen sich der Altkanzler bis zuletzt nicht versöhnt hatte, werden in Speyer nicht gesehen.

Gunst der Stunde

Das „Zusammentreffen der Gunst der Stunde mit dem Menschen, der sie ergreift“, sei das „Geheimnis der Geschichte“, sagt Bischof Wiesemann. Helmut Kohl sei in den Speyerer Dom immer auch als Beter gekommen. Der Speyerer Dom sei für Helmut Kohl ein Symbol gewesen für das, was ihm im Leben wichtig war, „die Verschmelzung tiefer Heimatverwurzelung mit dem großen Atem der Geschichte, mit den weiten Bögen geistiger, kultureller und religiöser Zusammengehörigkeit Europas“. Patriot und Europäer zu sein, das seien für den Altkanzler zwei Seiten ein und derselben Medaille gewesen. „Das war seine innerste Überzeugung – und die lebte Helmut Kohl.“ Daher führte er seine Staatsgäste aus aller Welt in seine pfälzische Heimat zum berühmten Saumagen-Essen und hier in seinen heimatlichen und gleichzeitig alle enggeführten Geisteshaltungen überschreitenden Dom. „So gewann er das so wichtige Vertrauen bei seinen politischen Partnern für die entscheidende Stunde seines politischen Lebens und der europäischen Nachkriegsgeschichte: für die Einheit Deutschlands mitten in einem von Nord nach Süd und West nach Ost geeinten Europa“, sagt Wiesemann.

Mehr als anderthalb Stunden dauert das Requiem. Unter dem Läuten der Totenglocke tragen acht Soldaten den Sarg Kohls auf den Domvorplatz. Dort schließt sich ein großes militärisches Ehrengeleit der Bundeswehr an. Im strömenden Regen spielt das Musikkorps unter anderem die Nationalhymne und das „Lied vom guten Kameraden“.

Letzte Ehre erweisen

Dann setzt sich der Konvoi mit dem Sarg Kohls wieder in Bewegung. Am Straßenrand wieder Hunderte von Menschen, meist aus der Region, die „ihrem“ Kanzler die letzte Ehre erweisen. Polizisten salutieren, wieder machen die Menschen Fotos und Videos, wieder ist es still, nur am Ende der Maximilianstraße applaudieren Einzelne, schwenken Fähnchen. Damit ist der öffentliche Trauerakt beendet.

Im engsten Freundes- und Familienkreis wird Helmut Kohl auf dem Domkapitel-Friedhof an der Friedenskirche beigesetzt. Ein letztes Symbol Kohls an die Nachwelt: Die Friedenskirche wurde in den 1950er Jahren von Franzosen und Deutschen gemeinsam als Zeichen der Versöhnung gebaut. „Diese Versöhnung war ein Herzensanliegen von Helmut Kohl“, sagte Bischof Wiesemann. Leer bleibt sein Platz im Grab seiner ersten Frau Hannelore in Ludwigshafen, die sich 2001 das Leben genommen hatte.

Es ist dunkel geworden. Speyer steht still. Ein Stück Weltgeschichte ist beendet. Helmut Kohl ist daheim.