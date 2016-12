Wahl des Bundespräsidenten in Österreich: Ein heiterer Tag in Wien

Im ersten Bezirk der Hauptstadt steht die Hofburg, in die nun Alexander van der Bellen als Bundespräsident einziehen wird. Aber am Wahltag kann man erleben, wie selbst im Bilderbuch-Österreich die Saat der Rechtspopulisten aufgeht.

Es geht sich aus, sagt der Österreicher, männlich, weiblich, egal, wenn etwas nicht wirklich planbar gewesen ist, eine Zeit auf der Kippe gestanden hat und dann doch funktioniert. Für Norbert Hofer ist es sich dann doch nicht ausgegangen. „Nicht ganz“ sagt zwanzig Minuten nach fünf sein Wahlkampfleiter Herbert Kickl, zugleich Generalsekretär der FPÖ, der Blauen. Aber das ist bloß der schwache Versuch, das Ergebnis der erklagten wiederholten Stichwahl um den Einzug in die Hofburg knapper hinzustellen als es in Wahrheit ist.

53,6 zu 46,4 Prozent

Die Hochrechnung, die der ORF da seit knapp fünf Minuten meldet, lautet 53,6 zu 46,4 Prozent zugunsten von Alexander van der Bellen. Fehlerquote maximal plus oder minus 1,2 – nicht allein wegen der Fernseh-Scheinwerfer überzieht eine sanft glänzende Schweißschicht Kickls Stirn. Es ist vorbei für die Blauen. Ihr erklärtes Projekt Machtübernahme im Bundeskanzleramt hat einen Rückschlag erlitten. Denn darum ist der FPÖ ja gegangen: In die Hofburg einziehen – und dann den Bundespräsidenten Hofer eine vorgezogene Nationalratswahl ausrufen lassen. In den Umfragen steht die FPÖ seit Monaten bei 34 bis 35 Prozent – die regierende SPÖ mit ihrem neuen Kanzler Christian Kern bei 28, die mitregierende ÖVP bei 18.

In Wien ist der Wahlsonntag ein heiterer Tag gewesen. Erst recht in Wien, 1. Bezirk. „Im Ersten“, wie die Wiener sagen, findet sich das Bilderbuch-und-Postkarten-Wien; Hofburg, Stephansdom, Ballhaus- und Heldenplatz. „Im Ersten“, sagt Sophie, Wienerin von Geburt, „ist die Insel der Seligen.“ Sie meint damit, dass der Erste eher nicht die Gegend ist, in der sich der Rechtspopulismus breit macht und laut öffentliche Zusammenstöße provoziert.

Und selbstverständlich geht es im Wahllokal Kooperative Mittelschule in der Renngasse maximal friedlich zu. Nachmittags zwischen zwei und drei ein ständiges Kommen und Gehen, Alte, Junge, Lustige und Ernste. „Ganz viel los ist heut’ “, sagen die Wahlhelfer, schon den ganzen Tag. Sophie wird später hierher kommen, mit ihren Söhnen, der eine ist lupenreiner Erstwähler; zwischen erster und zweiter Stichwahl ist er 16 geworden, das ist das Wahlalter in Österreich. Im Postkarten-Wien liegt die Renngasse eher am Rand. Zur Seligen-Insel gehört sie gleichwohl.

„Alles blau“

Sophie weiß, warum sie das sagt. Wo die Bezirks-Nummern zweistellig werden, geht es anders zu. Früher lebten dort ausschließlich Arbeiter, dann kamen Ausländer dazu, sagt sie – und jetzt seien dort „alle blau“. Das Problem ist nicht der Alkohol, das Problem ist ein Gefühl. Dass alles nicht so sein sollte, wie es ist. Das Leben. Wien. Österreich. Die Welt. Deshalb sagen sie dort: „So kann es nicht weitergehen.“

Das Gefühl am Wahltag

Dass was auch immer wie auch immer anders werden wird mit ihm als Staatsoberhaupt – davon hat Hofer in einem fort geredet in elf Monaten Wahlkampf. Ob das Gefühl schon vorher in den Ersten eingesickert ist, weiß niemand. Am Wahlsonntag ist es jedenfalls da.

Es kommt die Renngasse herauf, es ist um die siebzig, gepflegt gekleidet, es trägt die Haare blond, die Lippen und die Nägel rosagefärbt. Es stockt ein wenig beim Gehen und atmet ein bisschen schwer. Ob alles in Ordnung ist? Ob man helfen kann? Nein, es sei nur die Hüfte. „Wissen Sie, bei uns muss man ein Jahr auf den OP-Termin warten. Oder 7000 Euro zahlen.“ Einatmen. Und dann: „Wir Österreicher kommen ja in Österreich ganz zuletzt.“ Ausatmen. In den kommenden 20 Minuten wird das Gefühl von den Türken sagen, „die sind Eroberer, die können gar nicht anders, und jetzt erobern sie Österreich“, und von „den Schwarzen“, dass sie „die besten Schuhe und die dicksten Goldketten“ trügen, aber Sozialhilfe kriegten. Und von den Flüchtlingen, dass sie sich „abstechen, gegenseitig, und dann werden sie von der Rettung geholt und zusammengenäht und müssen nichts bezahlen“.

„Es gibt nur den“

Nicht einmal das weiche Wienerische kann die Härte tarnen. Und soll es auch nicht. Das Gefühl hat Hofer gewählt, wen sonst? „Es gibt nur den!“ Ehe das Gefühl sich empfiehlt, sehr freundlich, sagt es noch, dass es „früher nicht so gewesen“ sei. Und zum endgültigen Abschied, fast besorgt: „I hoff’, i hob’ Sie ned vergift’.“

Ein Gift hat auch van der Bellens vielleicht beste Wahlhelferin beschrieben, die 89 Jahre alte Wienerin Gertrude, die mit ihrer Familie nach Auschwitz gebracht wurde und als Einzige überlebte. In einem Video, das vor der Wahl millionenfach geklickt wurde, sprach sie davon, wie Hofer und seine Blauen „das Niedrigste aus den Leuten herausholen, nicht das Anständige“. Sophie jedenfalls will glauben, dass Gertrude manche noch zum Nachdenken gebracht hat.

Gegen halb sechs meldet sich Hofer, im Internet. „Ich bin unendlich traurig, dass es nicht geklappt hat.“ Van der Bellen aber, der neue Präsident, schweigt lange. Erst zwanzig nach sechs, als sein Sieg wirklich sicher scheint, sagt er in die ORF-Kameras, wie „froh und dankbar“ er sei. Und dass er eine Ahnung hatte. „Am Samstag war ich plötzlich zuversichtlich: Es wird sich ausgehen.“