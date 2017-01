Der 45. US-Präsident in Worten und Taten: Eine Woche Donald Trump: Was sich bisher tat

20.1.2017

Eine seiner ersten Amtshandlungen führte Trump am Freitagnachmittag in Form einer Unterschrift gegen die Gesundheitsreform seines Vorgängers Obamas durch. Er unterzeichnete im Oval Office des Weißen Hauses eine Anordnung "zur Erleichterung der Lasten durch Obamacare". Dies ermöglicht Behörden, alle ihnen unter dem Reformgesetz möglichen Freiräume zu nutzen. Ziel soll dabei sein, "unerwünschte Lasten" für Staaten, Einzelpersonen, Versicherer oder auch medizinische Einrichtungen zu minimieren. Allerdings ist dies nur eine Übergangslösung, denn die Aufhebung der Gesundheitsreform gehört zu den größten innenpolitischen Vorhaben Trumps.



Gleich am ersten Tag nach seiner Inauguration als 45. Präsident der Vereinigten Staaten gibt sich Donald Trump ein unwürdiges Gefecht mit den Medien. Es geht um die Menge der Meschen, die zu seiner Inaugurationsfeier kamen. Medienberichten zufolge kamen nur etwa 250.000 Besucher, während bei Obamas Amtseinführung 1,8 Millionen Besucher anwesend waren. Trumps Pressesprecher Sean Spicer erklärte am Tag darauf, die Bilder seien manipuliert gewesen und behauptete, noch nie seien so viele Zuschauer bei einer Amtsführung zugegen gewesen. "Punkt."Dieses Thema beschäftigt den neuen US-Präsidenten auch noch Tage später. Über Twitter verbreitet er ein angeblich an ihn gesendetes Foto, das vollbesetzte Reihen zeigt.Keine wirkliche Klarheit brachte Trumps Beraterin Kellyanne Conway in die Sache, die Pressesprecher Spicer am Tag darauf im Sender NBC verteidigte: Trumps Sprachrohr habe lediglich "alternative Fakten" gebracht, sagte sie, und löste mit dieser Begriffsschöpfung einen wahren Spottregen aus.Dem Aufruf zum "Women's March" folgen weltweite viele Millionen Menschen. Zehntausende Demonstranten sind auch in Washington vor dem Capitol versammelt. Ihr Protest richtet sich allgemein gegen die Diffamierung von Frauen und im Besonderen gegen das sexistische Frauenbild von US-Präsident Donald Trump.Kaum im Amt, macht der neue Präsident ernst mit der Umsetzung seines Wahlkampfthemas Nummer 1: dem Schutz der amerikanischen Wirtschaft. Er beschließt das Aus für das transpazifische Handelsabkommen TPP. Das Abkommen mit dem Ziel, die asiatischen Beziehungen zu stärken, war unter Barack Obama von zwölf Staaten unterzeichnet worden.Trump erlässt Anordnungen, zwei höchst umstrittene Pipeline-Projekte, die von Barack Obama gestoppt worden waren, wieder aufzunehmen. In einem Fall handelt es sich um eine Pipeline, die aus Teersand gewonnenes Öl aus Kanada in die USA transportieren soll. Umweltschützer hatten sich gegen dieses Projekt stark gemacht. Bei dem zweiten Projekt soll die Pipeline durch das Gebiet der Sioux-Indianer verlaufen, die um die Reinheit ihres Grundwasser fürchten.Trump hat die Wahl nur aufgrund des besonderen US-amerikanischen Wahlsystems gewonnen. Den abgegeben Wahlzetteln nach erreichte Hillary Clinton fast drei Millionen Stimmen mehr als Trump. Das wurmt den US-Präsidenten so sehr, dass er die Behauptung aufstellt, Millionen von Wählern hätten illegal abgestimmt.Schnell kommt der US-Präsident einem seiner bizarren Wahlkampfversprechen nach und unterzeichnet eine Anordnung zum Bau einer Mauer zu Mexiko, was er stolz auf Twitter ankündigt. Der Clou: Mexiko soll für die Kosten des Mauerbaus auch noch aufkommen.





In einem Interview mit dem Fernsehsender ABC News befürwortet Trump umstrittene Verhörtechniken im Anti-Terror-Kampf. "Folter funktioniert", zeigte er sich überzeugt. Feuer müsse mit Feuer bekämpft werden. Unter seinem Amtsvorgänger waren brutale Foltermethoden wie "Waterboarding" verboten worden.



Hinweise für weitere Amtshandlungen gibt es vom Präsidenten genug: So kündigte er an, vorläufig keine Flüchtlinge mehr aus muslimischen Ländern aufnehmen zu wollen, er setzt auf Strafsteuern für amerikanische Firmen, die im Ausland produzieren lassen, nur von der Administration ausgewählte Journalisten sollen bei den Pressekonferenzen im Weißen Haus teilnehmen dürfen. Nach nur wenigen Tagen ist klar: Es weht ein anderer, ein schärferer Wind in den USA.

Ein weitere Handlung, die am 25. Januar für Schlagzeilen sorgte, war Trumps Verbot der Öffentlichkeitsarbeit für mehrere Behörden. Eine Folge auf den Maulkorb für den National Park Service, nachdem dieser veröffentlicht hatte, wie wenige Menschen Trumps Amtseinführung sehen wollten.

Laut einer Zusammenfassung der US-Zeitung The Hill zufolge sind von der Untersagung die Umweltschutzbehörde EPA, das Landwirtschaftsministerium und das Gesundheitsministerium betroffen. Demnach seien jegliche Pressemitteilungen und Social-Media-Einträge der Behörden verboten, gehe aus einem internen Memo hervor.

Doch es formiert sich Widerstand: Mitarbeiter der Nationalbehörde haben einen inoffiziellen Account eingerichtet, der gegen den Maulkorb antwittert. Sie fordern alle Follower dazu auf, ihre Abgeordneten zu kontaktieren und ein Ende der Zensur zu fordern.