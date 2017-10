Einheitsfeier beginnt in Mainz

Ehe für alle Endlich keine Bittsteller mehr: Ein historischer Tag für Schwule und Lesben

Seit gestern ist die im Juni beschlossene „Ehe für alle“ Gesetz geworden. Alexander Vogt, der Bundesvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), beschreibt in einem Gastbeitrag, was das für ihn bedeutet. mehr