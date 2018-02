Elf türkische Soldaten bei Offensive gegen Kurden getötet

Krise in Venezuela: Kolumbien verschärft Grenzkontrollen

Cúcuta. Die schwere Krise in Venezuela treibt immer mehr Menschen über die Grenze in das Nachbarland Kolumbien. Doch die dortige Regierung zieht die Handbremse. Mit strengeren Vorschriften will sie illegale Einreisen in den Griff bekommen. mehr