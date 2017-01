Thüringer AfD-Chef Björn Höcke: Empörung nach Skandalrede

Nachdem der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke am Dienstagabend bei einer Rede in Dresden mit Äußerungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal und der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit für Entsetzen gesorgt hat, forderten Politiker aus allen Lagern Konsequenzen. Selbst aus Reihen der AfD hagelte es Kritik.

Die Chefs der Linksfraktion stellten Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will nun alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um Höckes Rückkehr in den Schuldienst zu verhindern.

Der AfD-Mann hatte unter Anspielung auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem „Denkmal der Schande“ gesprochen. „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“, sagte Höcke am Dienstagabend in Dresden.

Laut einem im Internet kursierenden Video sprach er zudem von einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“.

AfD-Chefin Frauke Petry sagte, Höcke sei „mit seinen Alleingängen und ständigen Querschüssen zu einer Belastung für die Partei geworden“. Ihr Stellvertreter Alexander Gauland versteht dagegen, „die ganze Aufregung nicht“. Die hessischen AfD-Vorstandssprecher Glaser und Münch lehnten eine Stellungnahme zu Höckes Äußerungen ab. Sie halten sich nach eigenen Angaben an den Kodex ihrer Partei, die Angelegenheiten anderer Landesverbände nicht zu kommentieren.

Höcke selbst will mit Hilfe eines Anwalts gegen „verleumderische Behauptungen“ vorgehen. Das kündigte er gestern auf seiner Facebook-Seite an.

