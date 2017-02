Frankfurter Wissenschaftler: Entführer verlangen 360000 Euro Lösegeld

Frankfurter Wissenschaftler sind immer noch in den Händen der Kidnapper. Entführungen sind in Nigeria in der Regel nicht politisch motiviert. Den Kidnappern geht es um das Geld.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Kidnapper der beiden Frankfurter Wissenschaftler, Peter Breunig und Johannes B., fordern offenbar für die Freilassung der beiden Männer ein Lösegeld in Höhe von 360000 Euro. Das berichtete das nigerianische Online-Portal „Daily Trust“. Die Entführer hätten heute Vormittag telefonischen Kontakt zum Camp der Archäologen aufgenommen und das Lösegeld gefordert. Dabei hätten sie klar gemacht, dass in dem Entführungsfall weder Polizei noch andere Sicherheitskräfte eingeschaltet werden sollten. Weitere Forderung der Kidnapper: Das Lösegeld sollte so schnell wie möglich übergeben werden.Nigeria durchlebt derzeit eine schwere wirtschaftliche Rezession unter der die Bevölkerung sehr leidet. Entführungen sind in dem westafrikanischen Land derzeit keine Seltenheit, wie Christine K, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in der nigerianischen Hauptstadt Abuja, berichtete. In der Regel seien die Entführungen nicht politisch motiviert, sondern den Kidnappern ginge es lediglich um das Lösegeld. Wie die Frankfurter Nigeria-Expertin Nina Müller sagte, würden Wissenschaftler auf Forschungsreisen in Krisenregionen immer gut vorbereitet. Müller ist Mitarbeiterin der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.