Kritik an Einreiseverbot: Entsetzen über Trump

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Einreiseverbot für Muslime aus sieben Staaten international Besorgnis und Proteste ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte die Entscheidung ebenso wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif warnte, das Einreiseverbot verschaffe Extremisten Zulauf. Trump und sein Stab verteidigten die Maßnahme hingegen.

Ein New Yorker Gericht bremste den Einreisestopp. Es verfügte für die gesamte USA, dass die Behörden die Reisenden ins Land lassen sollen, die nach Trumps Dekret per Flugzeug in den USA angekommen waren und in Transitzonen der Airports festsaßen.

Trump hatte als ein Kernstück seines Anti-Terror-Kampfes einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus Syrien, dem Iran, dem Irak, dem Sudan, Somalia, Libyen und dem Jemen verfügt. Flüchtlinge aus aller Welt sind für 120 Tage ausgesperrt, jene aus Syrien sogar auf unbestimmte Zeit.

Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour (Grüne) befürchtet nun, nicht mehr in die USA reisen zu dürfen. „Ich habe neben dem deutschen auch noch einen iranischen Pass, weil ich in Teheran geboren bin“, sagte Nouripour im Interview mit dieser Zeitung. Den iranischen Pass könne er nicht zurückgeben, „weil der Iran niemanden aus seiner Staatsbürgerschaft entlässt“.

Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte gestern, die Kanzlerin habe in einem Telefonat mit Trump ihr Bedauern über die Entscheidung ausgedrückt. „Sie ist überzeugt, dass auch der notwendige entschlossene Kampf gegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen.“ Seibert fügte hinzu, die Bundesregierung werde nun prüfen, welche Folgen die Beschlüsse für deutsche Staatsbürger mit doppelter Staatsangehörigkeit haben werden.

Nouripour forderte, die Bundesregierung müsse „unzweideutig“ deutlich machen, dass sie das Einreiseverbot „nicht hinnehmen wird“.

„Unmenschlich und töricht“

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nannte das Trump-Dekret zum Einreisestopp „unmenschlich und töricht“. Es widerspreche „allem, was den guten Ruf der Vereinigten Staaten als Einwanderungsland ausmacht“, sagte er der Zeitung „Die Welt“.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland kritisierte: „Das ist ein Schlag in das Mark Amerikas.“ Der Zentralratsvorsitzende Aiman Mazyek fügte im „Kölner Stadt-Anzeiger“ hinzu: „Demokratie, Freiheit und Menschenrechte sind die stärksten Waffen gegen den Terror.“ Hingegen seien „staatliche Willkür, Intoleranz und Rassismus Wasser auf den Mühlen aller Extremisten“.

Die Verfügung stürzte Menschen in Verzweiflung und führte zu chaotischen Szenen auf internationalen Flughäfen. Ob Iraker, Jemeniten oder Sudanesen, vielfach wurden Muslime trotz gültiger Visa kurz vor ihrer Abreise oder bei Zwischenaufenthalten auf dem Weg in die USA gestoppt.

In den USA selbst wurden laut Trumps Stabschef Reince Priebus 109 Passagiere festgenommen. Es gebe ein paar Dutzend Menschen, die noch an den Flughäfen festgehalten würden, fügte er gestern Abend hinzu,

Am Frankfurter Flughafen gab es keine Auswirkungen. Ein Fraport-Sprecher sagte, der Airport sei kein typisches Ziel für einen Zwischenstopp, wenn es um Reisen aus dem Nahen Osten in die USA gehe.

