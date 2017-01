Interview nach ihrem Parteiaustritt: Erika Steinbach: „Ich gehe nicht in die AfD“

FRAGE: Sie gehören ja mit Wolfgang Bosbach und Klaus-Peter Willsch schon seit längerem zur Hauptkritikerin der Kanzlerin in der Eurokrise und jetzt der Flüchtlingsfrage. Warum haben Sie sich jetzt entschlossen aus der CDU auszutreten?

STEINBACH: Das war ein längerer Prozess. Einen solchen Schritt entscheidet man nicht über Nacht. Wenn man jahrelang bei Wahlkämpfen an Informationsständen bei Eiseskälte gestanden hat, Briefkästen mit Informationen gefüllt hat, um für die CDU zu werben, dann ist das etwas, was ein Teil der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Person geworden ist. Ein längerer Prozess ist diesem Schritt vorausgegangen. Mit am Ende ausschlaggebend war nicht nur das, was sich im Deutschen Bundestag getan hat, sondern auch was die CDU selber betrifft. Zum Beispiel auf dem letzten Bundesparteitag: Der CDU-Parteitag beschließt, dass man keine doppelte Staatsangehörigkeit will, und die eigene Parteivorsitzende signalisiert nach dem Parteitag, dass sie überhaupt nicht daran denkt, den Willen der Partei zu akzeptieren, und lässt den Beschluss einfach abprallen. Ein anderes Beispiel ist die Frage der Elektromobilität. Wir haben in den Koalitionsvertrag ausdrücklich hineinverhandelt, dass wir nicht wollen, dass die Elektromobilität staatlich finanziert wird, sondern dass die Industrie das selber leisten muss. Wir hatten eine Debatte in der Fraktion darüber, dass wir an der Koalitionsvereinbarung festhalten wollen. Die eindeutige Mehrheit hat sich so artikuliert. Am gleichen Abend hat aber die Kanzlerin der Industrie die Förderung entgegen dem Willen der Fraktion und entgegen dem Koalitionsvertrag zugesagt. Das zeigt, dass Partei und auch Fraktion überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Entscheidungen der Kanzlerin haben.

In Ihrer Eigenschaft als Vertriebenenpräsidentin waren Sie fast überraschend kompromissbereit, auch wenn sie nicht alles durchsetzen konnten, was Sie wollten. Sie haben damals der Kanzlerin immer die Stange gehalten. Warum haben Sie jetzt die Geduld verloren?

STEINBACH: Im politischen Bereich gehören Kompromisse wie überall zum Tagesgeschäft. Das ganze Leben besteht aus Kompromissen, ob in der Familie oder in einer Firma. Aber es ist vor allem in der Euro- und Flüchtlingspolitik so viel von dem, was unsere Gesetze vorgeben, nicht beachtet worden, dass das für einen Staat schon beunruhigend ist. Das hat auch mit der Frage von Kompromissen nichts mehr zu tun. Ich bin ein großer Freund der Europäischen Union. Leider hat sich Deutschland mit dem Atomausstieg beginnend, innerhalb der Europäischen Union Schritt um Schritt isoliert und damit auch an Gewicht verloren. Das halte ich für eine Tragödie weil die EU wertvoll für unseren Kontinent ist.

Man könnte kritisch anmerken, dass sie nicht zufällig erst jetzt den Mut zu Konsequenzen haben, da Sie ohnehin aus dem Bundestag ausscheiden...?

STEINBACH: Ich hätte es mir bequem machen können und sagen können: Die paar Monate halte ich noch durch. Das wäre der einfachste Weg gewesen. Aber man kann in einem Bundestagswahljahr seiner Partei ja nicht in den Rücken fallen. Aber Gesundbeten wollte ich auch nicht etwas, das ich für falsch halte. Und so ist der Austritt die sauberste Lösung sowohl für die CDU als auch für meine eigene Seelenhygiene. Diesen Schritt gehe ich bewusst zu Beginn des Jahres. Damit gehöre ich der CDU nicht mehr an und kann ihr auch im Wahlkampf nicht mehr schaden, wenn ich meine anderweitige Meinung von mir gebe. Wolfgang Bosbach hat mal so schön gesagt, er will nicht immer die Kuh sein, die quer im Stall steht, ich sage in Abwandlung, ich will nicht das Pferd sein, dass ständig gegen seinen Reiter bockt. Also gehe ich lieber in die freie Wildbahn. Damit gehöre ich jetzt der größten Partei Deutschlands an, nämlich den 98 Prozent, die keiner Partei angehören– der Partei der Parteilosen.

Bei der Kritik an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin legen Sie Wert auf die Feststellung, dass „Recht und Gesetz außer Acht gelassen würden“. Sprechen Sie extra nicht von Rechtsbruch, wie die AfD das tut?

STEINBACH: Ich beziehe mich nicht auf die AfD und habe bei meiner Formulierung nicht über deren Formulierung nachgedacht.

Die naheliegende Frage wäre aber, ob Sie darüber nachdenken, in die AfD einzutreten, Sie werden von dort sicherlich umworben?

STEINBACH: Nein, ich möchte jetzt parteilos sein und gehöre damit der größten Gruppe der deutschen Bevölkerung sein.

Sie würden es aber nicht ausschließen für die Zukunft?

STEINBACH: Ich trete in keine andere Partei ein.

Wenn Sie von Außerachtlassung von Recht in der Flüchtlingspolitik sprechen: Was würden Sie denen entgegnen, die beispielsweise sagen, dass bei aller Kritik an der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel bei jeder Wahl immer noch 70 oder 80 Prozent der Wähler Parteien wählen, also die Bundestagsparteien, die ja alle hinter dieser Politik stehen.

STEINBACH: Man lässt ja die Nichtwähler außer Acht. Die werden nicht mit berechnet. Und wenn ich hier in Frankfurt im Gespräch mit Menschen bin, was ja ständig der Fall ist, dann höre ich ausschließlich Kritik. Zum Beispiel auch von den Gastarbeitern, die in den 60er Jahren hierhergekommen sind. Die können das überhaupt nicht verstehen. Kürzlich erzählte mir ein Spanier, der 1960 gekommen ist: Er hat ein Visum beantragen müssen, er musste ein Gesundheitsattest und ein polizeiliches Führungszeugnis, seine beruflichen Ausbildungspapiere vorlegen und 1000 DM mitbringen, damit er dem Staat nicht auf der Tasche liegt. Und selbstverständlich hat er, wie er sagt, sofort hier in Deutschland Deutschkurse genommen und selber bezahlt, damit er hier am Leben teilnehmen kann. Der Mann begreift unsere Politik, die Politik der Bundesregierung heute nicht. Er ist inzwischen deutscher Staatsbürger, seine Kinder haben Abitur hier gemacht, sie sind Deutsche, haben keine doppelte Staatsbürgerschaft. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur die autochthone Bevölkerung, sondern auch die, die aus der Gastarbeitergeneration kommen, die zu einem ganz erheblichen Teil, die deutsche Politik und die Rolle der CDU kritisch betrachten.

Eine Frage zu Ihren Twitter-Botschaften. Da haben Sie vielleicht nicht immer so ganz glücklich agiert. Finden Sie, dass das die richtige Form für Sie ist, sich zu präsentieren, diese kurzen Mitteilungen, die dann manchmal doch ein bisschen sarkastisch oder hämisch geklungen haben. Haben Sie damit nicht Ihrem Ruf geschadet?

STEINBACH: Sarkasmus ist auch ein Teil von mir, ich denke oft sehr sarkastisch. Allerdings stelle ich eines auch fest, dass viele, die sich über Tweets echauffieren, dass die mit Sicherheit noch nicht eine einzige meiner Bundestagsreden nachgelesen haben, die ich zum Thema Menschenrechte und Flüchtlingspolitik gehalten habe. Auf meiner Homepage sind sämtliche Reden in Wort, Bild und Schrift nachzulesen.

Gehen Sie davon aus, dass Ihnen noch andere aus der CDU folgen werden?

STEINBACH: Das weiß ich nicht, damit habe ich mich auch nicht beschäftigt. Es ist mein persönlicher Beschluss, der mir ziemlich schwergefallen ist, und mit dem ich mich ziemlich lange wirklich gequält habe, bis ich mich dazu durchringen konnte.