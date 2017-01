Ermittlungen gegen Polizisten im „Reichsbürger”-Fall

Das Smartphone als Organ Für immer mehr Menschen verschmelzen digitale und reale Welten

Die Digitalisierung verändert derzeit unsere Gesellschaft und all ihre Lebensbereiche rasant. In einer kleinen Serie wollen wir in loser Folge Menschen befragen, die sich mit den Auswirkungen beschäftigen. In der zweiten Folge sprach Redakteurin Pia Rolfs mit der Buchautorin ... mehr