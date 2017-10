Bundestag: Erste Parlamentssitzung: Großer Tag im Hohen Haus

Es könnte eine Spur trocken werden, das ja. Zumindest im Vergleich mit 2013 und 2009. Aber peinigend, peinlich oder noch Schlimmeres – niemals. Mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit beginnt der Bundestag seine 19. Legislatur sehr stilvoll. Denn der Alterspräsident heißt Hermann Otto Solms. Und der FDP-Mann hat von Haus aus, was man einst gute Manieren hieß – und von Persönlichkeit ein wohl unschlagbares Maß an Zurückhaltung.

Für einen wie den Prinzen zu Solms-Hohensolms-Lich grenzt die Art, wie er nun zum Amt kommt, an eine Stillosigkeit. Als er vor 37 Jahren erstmals nach Bonn gewählt wurde, bestand er darauf, fortan „der Doktor Solms“ zu sein: Auf der politischen Bühne begehre er das Recht, wie ein normaler Mensch behandelt zu werden. Alterspräsident ist er nun, weil der 18. Bundestag ausschließen wollte, dass die Nachfolger sich bis zur Wahl ihres eigentlichen Präsidenten vielleicht von einem anführen lassen müssten, der Normalität mit Vulgarität verwechseln könnte oder es zumindest an Dezenz fehlen lassen.

Vorsicht oder Trickserei

Man kann es also für Vorsicht ebenso nehmen wie für Trickserei: Der Bundestag – den Einzug der AfD vor Augen – beschloss am 1. Juni 2017, fortan solle Alterspräsident nicht mehr der oder die Abgeordnete mit den meisten Lebensjahren sein, sondern der oder die sozusagen Dienstälteste.

Aktuell ist das gar nicht Solms, sondern Wolfgang Schäuble. 45 Jahre im Bundestag; und in seinem Wahlkreis Offenburg haben sie noch nicht genug. Indes: Knapp nach seinem 75. Geburtstag muss Schäuble seinen erklärten Lieblingsplatz im Bundesfinanzministerium tauschen mit dem Schreibtisch des Chefs der sogenannten Präsidialebene im Reichstag. Im Kanzleramt und sämtlichen Parteizentralen jenseits der AfD hält man ihn für die bestmögliche Assekuranz zur Wahrung der Würde des Hohen Hauses. Also für den einzig möglichen Nachfolger des scheidenden Bundestagspräsidenten. Alters- und zugleich neuer Präsident aber verträgt sich nicht.

Keinem von Schäubles Vorgängern im neuen, vereinten Deutschland ist so nachgeweint worden wie Norbert Lammert bereits während seiner Amtszeit. Seine Strenge und Schärfe wird allgemein auch Schäuble bescheinigt – aber: Was ist mit Lammerts Humor? Was mit seiner Redekunst? Was mit seiner von zart bis beißend nuancierenden Ironie?

Vorerst könnte für letztere – ein klein wenig – Wolfgang Kubicki zuständig sein, FDP-Vize und nach zwei sehr großen persönlichen Pausen zum dritten Mal im Bundestag. Vorerst – weil Kubicki heute zwar wohl zum Vizepräsidenten gewählt wird, denn selten kommt ein Kandidat nicht durch; davon später.

Aber es ist nicht heraus, ob er im Amt bleiben wird. Die FDP ist nicht gesegnet mit ministrablem Personal. Und Jamaika lockt, auch wenn Vorsitzender Christian Lindner stur das Gegenteil behauptet. Am Donnerstag aber nannte er selbst Kubickis Amtsdauer unsicher: „Wenn unser Land an anderer Stelle solche Talente braucht, dürfte er sich nicht verweigern.“

Bei der SPD wären sie froh, wenn das ihr Problem wäre. Den Sozialdemokraten geht es genau umgekehrt: Als Neu-Oppositionelle haben sie in einem fort zu viele Bewerber für zu wenige Ämter und Posten. Die ihnen wie jeder Fraktion zustehende Vize-Stelle hatte die neue Fraktionschefin Andrea Nahles ihrem Vorgänger Thomas Oppermann zugedacht – und der Trostpflaster-Verdacht ist zwingend. Aber Amtsinhaberin Ulla Schmidt und Ex-Fraktionsmanagerin Christine Lambrecht wollen auch – und verzichten erst im allerletzten Moment, als die SPD schon längst wieder als Chaotentruppe dasteht.

Linke ungefährdet

Ohnehin hätte die SPD gerne weiter zwei Vizes gehabt. Weil der Ältestenrat dafür nicht zu begeistern war, bleibt auch der Union nur noch einer. Nominiert ist auch dort ein nach Genugtuung Lechzender – und auch nach internem Kampf, hier mit drei Konkurrenten: Hans-Peter Friedrich (CSU), Ex-Innenminister, den Angela Merkel im Zuge der Edathy-Affäre aus dem Landwirtschaftsministerium feuerte. Die Linke ist in der komfortablen Lage, in Petra Pau eine zu Recht hochgeachtete Vizepräsidentin zur Wiederwahl zu stellen.

Das mit der Achtung war nicht immer so: Als Lothar Bisky 2005 das Amt anstrebte, versagte ihm der Bundestag in vier Wahlgängen die erforderliche Mehrheit. Fünf Monate lang ließ die Linke das ihr zustehende Amt daraufhin unbesetzt – ehe sie Petra Pau nominierte.

Ähnlich könnte es heute der AfD mit ihrem Kandidaten Albrecht Glaser ergehen. Weil der einstige CDU-Mann und Stadtkämmerer Frankfurts Muslimen die Religionsfreiheit verwehrt, haben alle anderen Fraktionen bis auf die Union bereits erklärt, ihm die Zustimmung zu verweigern. Die AfD will Glaser dennoch durch alle drei morgen möglichen Wahlgänge bringen; „weil er“, so Fraktionschefin Alice Weidel, „ein guter Demokrat ist, durch und durch“.

AfD gegen Schäuble

In ihrer Sitzung am Montag beschloss die AfD-Fraktion außerdem, Schäuble kein Ja zur Präsidentschaft zu gönnen. 92 von insgesamt 709 Stimmen werden seinen Erfolg im ersten Wahlgang nicht verhindern.

Zuvor aber schlägt Solms’ Stunde. Er leitet die Sitzung, bis der neue Präsident gewählt ist und hält die Eröffnungsrede. Die war die vergangenen beiden Male ein bisschen speziell; „gell?!“, würde ihr Autor, der einstige Forschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU), gefragt haben. Er plauderte nicht nur über das Befinden der Fische im Main, er wollte auch Abgeordnete „geknuddelt“ wissen.

Derlei kommt Solms niemals in den Sinn. Aber das heißt nicht, dass es nicht spannend werden kann und bedeutend und vielleicht sogar groß – heute ab elf.